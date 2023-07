Wevza: l'Under 19 vola in finale

VIANA DO CASTELO (PORTOGALLO)- Percorso netto della Nazionale Under 19 al torneo Wevza , in corso a Viana do Castelo in Portogallo. Questa sera in semifinale gli azzurrini guidati dal tecnico Michele Zanin hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva conquistando la’ccesso alla finale in programma domani. Nel palazzetto di Santa Maria Maior l’Italia si è imposta 3-0 (25-20, 25-23, 25-16) sulla Germania. Ottima prova corale degli azzurrini che sono stati bravi a imporre il proprio ritmo senza lasciare spazio agli avversari. A trascinare la squadra Lorenzo Magliano, miglior realizzatore di serata con 21 punti (2 ace, 1 muro, 60% in attacco). Tra le fila dell’Italia hanno chiuso la partita in doppia cifra anche Tommaso Barotto (12 punti. 1 muro, 61% in attacco), Pardo Mati (11 punti, 1 ace, 1 muro, 90% in attacco) e Gioele Taiwo (10 punti, 4 ace, 3 muri, 60% in attacco)

Gli azzurrini torneranno in campo domani sera alle 22.00 (orario italiano di gioco) per affrontare in finale la Francia. Questa sera i transalpini questa sera in semifinale hanno battuto 3-0 (25-12, 25-12, 27-25) l’Olanda.

E’ l’Italia a interrompere l’iniziale fase di studio punto a punto: Barotto, Selleri (ace) e Mati a segno e dal 6-6 gli azzurrini si spingono sul +4 (10-6). La Germania fatica a ingranare e i ragazzi di coach Zanin incrementano il proprio vantaggio (14-8). Il buon gioco espresso dall’Italia permette agli azzurrini di mantenere gli avversari a distanza (15-10, 18-11, 20-15) e di conquistare agevolmente il primo set (25-20).

In avvio di seconda Frazione è la Germania a trovare il primo allungo (3-5), gli azzurrini sono bravi a ritrovare un buon ritmo e piazzare il break che vale il +1 (5-7, 8-7). La panchina tedesca decide che il momento di fermare il gioco. Il time out rimette in marcia Laumann e compagni che tengono il passo degli azzurrini e respingono il nuovo tentativo di allungo dell’Italia (11-8, 13-13). Un attacco vincente di Magliano dà il la alla nuova ripartenza dell’Italia che, sfruttando il calo degli avversari e un buon turno al servizio di Taiwo (per lui 2 ace nella serie), si porta sul +4 (20-16). Il time out chiamato dalla panchina della Germania rimette ordine tra le fila dei tedeschi che riducono lo svantaggio (21-19) e ristabiliscono la parità (23-23). Gli azzurrini sono bravi a mantenere la concentrazione e a sfruttare al meglio le due azioni decisive per portarsi sul 2-0 (25-23).

Partenza lanciata dell’Italia al rientro in campo: Magliano e Mati a segno e gli azzurrini si portano sul 4-0. Dopo il time out la Germania tenta una timida reazione provando a rientrare (4-3). Decisa invece la ripartenza degli azzurrini (6-3) che aumentano il ritmo e con un ace di Taiwo si portano sul +5 (12-7). La Germania fatica a trovare il giusto assetto, l’Italia continua a imporre il proprio gioco e il divario nel punteggio aumenta ancora (15-9). I ragazzi di coach Zanin continuano a macinare buon gioco e punti (20-12) e con un attacco vincente firmato da Magliano (per lui il 21° punto della serata) vincono agevolmente anche il terzo set (25-16) conquistando l’accesso alla finale di domani.

IL TABELLINO-

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-20, 25-23, 25-16)

ITALIA: Selleri 1, Magliano 21, Mati 11, Barotto 12, Fedrici 4, Taiwo 10; Morazzini (L), Barretta, Bonisoli 1, Pozzebon. Ne: Miraglia, Bristot, Carpita, Menichini (L). All. Zanin.

GERMANIA: Laumann 1, Borchert 5, Stemmier 3, Kutz 11, Baumann 12, Breitenbach; Tuerpe (L), Ahmann (L), Wehner 1, Vaehning 4, Tyws 1. Ne: Mueller, Steffens, Kirsch. All. Illot.

ARBITRI: Luis Meireles, Sebastien Jacob

DURATA SET: 24’, 29’, 23’ Tot: 76’

CALENDARIO E RISULTATI

POOL A: Francia, Spagna, Germania

Sabato 1 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Germania 3-2 (23-25, 27-25, 21-25, 25-20, 15-8)

Domenica 2 luglio 2023

Ore 16.00 Spagna – Germania 1-3 (26-28, 19-25, 25-21, 18-25)

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Spagna 3-0 (25-13, 25-19, 25-23)

POOL B: Belgio, Italia, Olanda, Portogallo

Sabato 1 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Portogallo 3-1 (21-25, 25-21, 25-18, 25-18)

Ore 22.00 Italia – Olanda 3-0 (25-13, 25-17, 25-15)

Domenica 2 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Olanda 0-3 (18-25, 21-25, 20-25)

Ore 22.00 Italia – Portogallo 3-1 (25-17, 25-23, 16-25, 25-22)

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Italia 3-0 (21-25, 20-25, 20-25)

Ore 22.00 Olanda – Portogallo 3-1 (18-25, 25-23, 25-23, 25-18)

Martedì 4 luglio 2023

Semifinale 5°-7° posto

Ore 16.00 Spagna – Portogallo 3-2 (18-25, 31-29, 21-25, 30-28, 15-13)

Semifinali 1°-4° posto

Ore 19.00 Francia – Olanda 3-0 (25-12, 25-12, 27-25)

Ore 22.00 Italia – Germania 3-0 (25-20, 25-23, 25-16)

Mercoledì 5 luglio 2023

Finale 5°-7° posto

Ore 16.00 Spagna – Belgio

Finale 3°-4° posto

Ore 19.00 Olanda-Germania

Finale 1°-2° posto

Ore 22.00 Francia-Italia

* orari di gioco italiani