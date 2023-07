VNL: l'Italia supera il Canada al tie break

PASAY CITY (FILIPPINE)- L’Italia fa sua anche la seconda gara della week 3 nelle Filippine, battendo il Canada 3-2 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9), vittoria numero 7 di questa Volleyball Nations League che porta gli azzurri a quota 20 punti, in attesa di conoscere l’esito delle restanti partite odierne delle due Pool. Punti importanti quindi in ottica qualificazione, con una classifica di VNL che darà il suo esito finale solamente all’ultima giornata in programma domenica, con l’Italia che chiuderà invece la sua week nella giornata di sabato. Nella vittoria di oggi con il Canada l’Italia ha gestito bene il primo set senza lasciare spazio agli avversari, cosa non accaduta nel secondo set in cui il Canada dall’inizio ha messo pressione agli azzurri, bravi a recuperare nella parte centrale ma lasciando poi il set a Hoag e compagni. Nel terzo set torna il ritmo del primo parziale, contro un avversaria di buon livello, trascinata da Maar e Sclater (best scorer con 21 punti) autori di una buona prova. Il quarto e decisivo set è segnato dalla rimonta azzurra e dalla controrimonta canadese sul finale che porta le due squadre al tie break vinto dagli azzurri. Michieletto risultato miglior realizzatore della gara con 18 punti. Nella prova complessiva degli azzurri spiccano gli 11 muri di squadra. La corsa alla qualificazione prima, e ad un buon piazzamento poi, continua quindi per gli azzurri che confermano il proprio obiettivo principale quello di crescere gara dopo gara senza guardare troppo a risultati e classifiche. Domani la terza sfida della week 3, gli azzurri scenderanno in campo alle 9 italiane contro la Slovenia.

Italia in campo nel primo set con Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi al centro, Scanferla libero. Parte bene il Canada, Hoag mette a terra il punto del 2-0, l’Italia mette subito la freccia e si porta avanti 4-2. Il servizio di Russo mette in difficoltà la ricezione Canadese, l’Italia ne approfitta 7-4. L’Italia mantiene il suo vantaggio, Michieletto da seconda linea firma il 14-10, Russo dai nove metri il 15-10, Italia che trova il massimo vantaggio sul 17-10. L’Italia insiste a muro, Lavia ferma l’attacco canadese per il 22-11. Il primo set point arriva grazie al muro di Giannelli, Italia che chiude il primo parziale con il muro di Galassi per il 25-14 finale.

Nel secondo set Itlaia con lo stesso 6+1, il Canada inizia avanti 2-0 così come nel primo set ma questa volta trova il distacco 6-1. Hoag trova lo spazio giusto, il suo pallonetto vale il 7-3. Romanò scalda il braccio, suo il punto numero 5, a quattro lunghezze dal Canada. L’Italia non riesce ad agganciare Hoag e compagni che si portano sul 13-8. Il fallo in palleggio di Herr porta l’Italia a due punti dal Canada 15-13. Hoag, protagonista di questo set, mette a terra il pallonetto del 18-15 per il Canada. Galassi porta l’Italia ad un solo punto dal Canada, il suo ace vale il 18-17, Lavia pareggia i conti 18-18. Il muro di Herr consegna al Canada la prima palla set sul 24-22. L’errore al servizio di Lavia chiude il secondo parziale conquistato dal Canada 25-23.

Avvio di terzo set molto equilibrato, il Canada chiude un’azione lunghissima che vale il 5-5, Canada che forza al servizio, l’ace di Sclater vale il 7-5, Romanò in attacco pareggia i conti 7-7, azzurri in vantaggio con l’ace di Russo 8-7. Vantaggio stretto dell’Italia fino alla parte centrale del set, il muro di Galassi vale il +3, 18-15. Il Canada si dimostra avversaria ostica, riduce il vantaggio e si mantiene alle spalle dell’Italia 20-19. Giannelli firma l’ace del 23-19, l’Italia trova lo sprint finale. Il muro di Mosca, entrato nel frattempo, conquista la prima palla set per l’Italia 24-19. Michieletto chiude il set sul 25-20.

Azzurri in campo con lo stesso 6+1. Solito avvio di set equilibrato col Canada che cerca di rispondere colpo su colpo all’Italia 4-4. Il quinto punto dell’Italia è di Galassi, Canada avanti 6-5, Canada che gestisce il vantaggio e si porta sul 12-8. C’è spazio per Sala, in campo per Romanò, l’Italia si avvicina al Canada 13-11, Italia ad una sola lunghezza con il muro di Russo del 16-15. La parità arriva sul 19-19 con Giannelli che chiude una lunga e rocambolesca azione, l’Italia passa avanti 20-19.Il primo tempo di Galassi vale il 23-21 per l’Italia che ribalta così un set che ha visto il Canada sempre avanti. Il Canada ritrova la parità sul 23-23 e ribalta nuovamente portandosi avanti 24-23. L’ace su Lavia chiude il set 25-23 e pora la partita al tie break.

Il tie break inizia bene per l’Italia che parte subito avanti 3-0, vantaggio gestito e portato avanti 8-3. Il primo tempo di Russo porta avanti l’Italia mantenendo il +5, 10-5. Hoag continua a tenere alto il ritmo del Canada, suo il block out del punto numero 6, 10-6. Russo alza ancora il muro, 12-6, l’Italia si avvicina così alla parte finale di un tie break chiuso a proprio favore 15-9 e che porta in casa Italia la vittoria numero 7 di questa VNL.

I PROTAGONISTI-

Yuri Romanò (Italia)- « Siamo contenti, è sempre una vittoria, qui contano le vittorie quindi va bene. Siamo andati in difficoltà dopo il primo set su alcune cose che di solito ci vengono bene. Sensazioni positive comunque da oggi. Sappiamo che la VNL è un torneo intenso, una gara dopo l'altra, cercheremo di riposare e saremo carichi domani per la gara con la Slovenia. Siamo già stati qui nelle Filippine lo scorso anno, è un pubblico divertente, è divertente giocare qui con il tifo di questo pubblico ».

Alessandro Michieletto (Italia)- « Oggi è stata una partita tosta, non siamo stati perfetti in alcune situazioni, ci siamo complicati la vita ma sappiamo che conta vincere e lo abbiamo fatto. Ora pensiamo alle ultime due partite. Oggi avremmo potuto fare qualcosa in più in tutti i fondamentali, ci siamo fatti prendere anche un pò dalla fretta, la gara di oggi, come sempre ci servirà per migliorare. Dobbiamo crescere, oggi abbiamo messo un gradino in più. Domani altra bella partita, in questa pool sono tante le partite toste, siamo pronti per affrontarli, sarà un'altra battaglia ».

IL TABELLINO-

ITALIA - CANADA 3-2 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9)

ITALIA : Michieletto 18, Giannelli 6, Galassi 14, Lavia 11, Romanò 17, Russo 16, Scanferla (L), Piccinelli (L), Mosca 1, Sbertoli 0, Sala 0. N.e. Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti. All. De Giorgi .

CANADA : Herr 2, Hoag 14, Demyanenko 8, Maar 19, Sclater 21, Van Berkel 7, Lui (L), Szwarc 0, Hofer 0, M. Elser 1, Walsh 0. N.e. Currie (L), Eshenko, Cooper, All. Tuomas Sammelvuo .

ARBITRI: Alblooshi Ismail Ibrahim (UAE), Kang Joo-Hee (KOR)

Durata set: 20’ , 28’ , 28’ , 29’ , 18’ Tot: 123’

Gli impegni dell’Italia nella week 3 di VNL in ordine cronologico (orari italiani)-

07/07/2023

Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 09:00 Italia – Slovenia

08/07/2023

Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 13:00 Italia - Giappone

Il programma della Week 3 (orari italiani)-

Pool 5 – Anaheim (USA)

04/07/2023

Argentina – Serbia 3-1 (19-25, 25-16, 25-19, 25-18)

Iran – Francia 0-3 (18-25, 22-25, 19-25)

06/07/2023



Germania – Bulgaria 3-0 (25-22, 25-18, 25-22)

USA – Cuba 3-0 (27-25, 25-17, 25-15)

07/07/2023

ore 00:00 Serbia - Cuba

ore 03:30 Bulgaria – Iran

08/07/2023

ore 00:00 Cuba - Germania

ore 03:30 USA - Argentina

ore 20:30 Bulgaria – Serbia

09/07/2023

ore 00:00 Argentina - Iran

ore 03:30 USA - Francia

ore 20:30 Cuba – Iran

10/07/2023

ore 00:00 Francia - Germania

ore 03:30 USA – Bulgaria

Pool 6 – Pasay City (Filippine)-

04/07/2023

Italia – Brasile 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21)



Giappone – Cina 3-2 (24-26, 25-23, 21-25, 25-23, 15-12)

05/07/2023

Canada – Olanda 1-3 (22-25, 22-25, 25-17, 18-25)



Polonia – Slovenia 3-2 (29-31, 21-25, 25-20, 25-20, 15-13)

06/07/2023

Brasile – Olanda 3-0 (25-21, 25-15, 25-20)

Italia – Canada 3-2 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9),

ore 13:00 Cina – Slovenia

07/07/2023

ore 05:00 Polonia - Brasile

ore 09:00 Italia - Slovenia

ore 13:00 Giappone – Olanda

08/07/2023

ore 05:00 Brasile - Cina

ore 09:00 Polonia - Canada

ore 13:00 Italia - Giappone

09/07/2023

ore 05:00 Cina - Canada

ore 09:00 Slovenia - Olanda

ore 13:00 Giappone – Polonia