Mondiali Under 21: esordio vincente col Messico per l'Italia

MANAMA (BARAHIN)- Vittoria all’esordio dei Campionati del Mondo Under 21 maschile, a Manama in Bahrain, per la Nazionale italiana che questa mattina si è imposta 3-0 (28-26, 25-14, 25-16) sul Messico. Gli azzurrini, guidati dal tecnico Matteo Battocchio , sono stati protagonisti di una convincente prova corale. Vinto con determinazione un primo set iniziato in salita – per lunghi tratti l’Italia è stata in svantaggio -, gli azzurrini hanno poi trovato continuità e buon gioco conquistando una meritata vittoria piena.

Miglior realizzatore di giornata l’opposto Alessandro Alberto Bovolenta, autore di 21 punti (2 ace, 61% in attacco).

L’Italia tornerà in campo domani mattina alle 10.00 (orario italiano di gioco) nella court 2 dell’Isa Sport City Hall per affrontare l’Egitto nella seconda giornata della Pool B.

Per questa gara d’esordio alla 22ª edizione dei Campionati del Mondo under 21 maschile il tecnico Matteo Battocchio si affida al sestetto con la diagonale Boninfante-Bovolenta, gli schiacciatori Orioli e Iervolino, i centrali Eccher e Bartolucci e al libero Laurenzano.

E’ il Messico a trovare il primo vantaggio di giornata e a mettere fine all’iniziale fase di studio (5-3). Gli azzurrini con pazienza limano il distacco (6-5) ristabiliscono la parità (7-7). Boninfante e compagni non trovano però la continuità necessaria a staccare gli avversari che accelerano nuovamente, si riportano sul +3 (11-8) e allungano ancora (14-10). L’Italia accorcia (14-12, 16-15), ma non riesce a ricucire e il Messico rimane avanti nel punteggio (18-15, 22-18). Coach Battocchio opta quindi per il cambio in regia: fuori Boninfante, dentro Fanizza. Con pazienza gli azzurrini tengono il passo (22-19, 23-21). Il time out chiamato dalla panchina del Messico non interrompe il cambio di passo dell’Italia che con Bartolucci e Orioli a segno si riporta a -1 (24-23) e con un attacco vincente di Bovolenta ristabilisce la parità (24-24). Nel serrato finale sono gli azzurrini a spuntarla con due ace consecutivi dell’opposto italiano che valgono la vittoria del primo set (26-28).

Alla ripresa del gioco, per l’Italia rimangono in campo in regia Fanizza e lo schiacciatore Roberti al posto di Iervolino. Rotto il ghiaccio nel primo parziale e sulla scia della vittoria della frazione precedente, sono gli azzurrini a imporre da subito il proprio ritmo di gioco (3-7) con il Messico fatica a tenere il passo (5-9). Un buon turno al servizio di Eccher permette agli azzurrini di piazzare il break che vale il +7 (7-9, 7-14). L’Italia prosegue a macinare buon gioco e punti e tiene gli avversari a distanza (9-16, 13-20). Nel finale il rendimento del Messico cala ancora e l’Italia può chiudere agevolmente a proprio favore anche il secondo set (14-25).

Decisamente equilibrato l’avvio della terza frazione con le due squadre che procedono punto a punto fino al 7-7 quando è l’Italia a passare in vantaggio (8-11) e ad allungare (10-15). Il time out chiamato dalla panchina del Messico non ha l’effetto sperato: gli azzurrini procedono con passo spedito (11-19), non hanno flessioni nel rendimento (14-22) e conquistano senza difficoltà set e partita (16-25).

IL TABELLINO-

MESSICO-ITALIA 0-3 (26-28, 14-25, 16-25)

MESSICO: Garcia 3, Arredondo 2, Gonzalez 9, Esquivek 5, Dominguez 1, Maldonado 7; Castaneda (L), Hernandez 2, Chavez 2, Beltran 1. Ne: Vasquez, Ibarra. All. Romero.

ITALIA: Orioli 9, Eccher 2, Boninfante, Iervolino, Bartolucci 8, Bovolenta 21; Laurenzano (L), Arguelles Sanchez, Fanizza 1, Staforini, Roberti 7. Ne: Volpe. All. Battocchio.

ARBITRI: Goren Roy (ISR), Mohamd Ismail Fahad (QAT)

DURATA SET: 27’, 21’, 22’ Tot: 70'

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA PRIMA FASE (ORARIO DI GIOCO ITALIANI)-

Tutte le partite saranno giocate all’Isa Sport City Hall - Manama (Bahrain)

Pool A (Court 1): Bahrain, Iran, Tailandia e Tunisia

Pool B (Court 2): Italia, Brasile, Egitto, Messico

Pool C (Court 1): Polonia, Bulgaria, Canada, India

Pool D (Court 2): Argentina, Belgio, Repubblica Ceca e Stati Uniti

Venerdì 7 luglio 2023

Ore 10.00 – Pool C – India-Polonia 1-3 (17-25, 14-25, 25-20, 19-25)

Ore 10.00 – Pool B – Messico–Italia 0-3 (26-28, 14-25, 16-25)

Ore 13.00 – Pool C – Canada–Bulgaria

Ore 13.00 – Pool B – Egitto–Brasile

Ore 16.00 – Pool A – Thailandia–Iran

Ore 16.00 – Pool D – Stati Uniti–Argentina

Ore 19.00 – Pool A – Tunisia–Bahrein

Ore 19.00 – Pool D – Repubblica Ceca–Belgio

Sabato 8 luglio 2023

Ore 10.00 – Pool C – Canada–Polonia

Ore 10.00 – Pool B – Egitto–Italia

Ore 13.00 – Pool C – Bulgaria–India

Ore 13.00 – Pool B – Brasile–Messico

Ore 16.00 – Pool A – Iran–Tunisia

Ore 16.00 – Pool D – Repubblica Ceca–Argentina

Ore 19.00 – Pool A – Bahrein–Thailandia

Ore 19.00 – Pool D – Belgio–Stati Uniti

Domenica 9 luglio 2023

Ore 10.00 – Pool C – Bulgaria–Polonia

Ore 10.00 – Pool B – Brasile–Italia

Ore 13.00 – Pool C – India–Canada

Ore 13.00 – Pool B – Messico–Egitto

Ore 16.00 – Pool A – Tunisia–Thailandia

Ore 16.00 – Pool D – Belgio–Argentina

Ore 19.00 – Pool A – Iran–Bahrein

Ore 19.00 – Pool D – Stati Uniti–Repubblica Ceca

Dall’11 al 13 luglio 2023

Pool E: 1 A – 2A – 1C – 2C

Pool F: 1B – 2B – 1D – 2D

Pool G: 3A – 4A – 3C – 4C

Pool H: 3B – 4B – 3D – 4D

Sabato 15 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto

Semifinali 5°-8° posto

Semifinali 9°-12° posto e 13°-16 posto

Domenica 16 luglio 2023

Finali 1°-2° posto e 3°-4° posto

Finali 5°-6° posto e 7°-8° posto

Finali 9°-12° posto e 13°-16° posto