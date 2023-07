Vnl: gli azzurri superano anche il Giappone

PASAY CITY (FILIPPINE) – Vittoria numero 9 in VNL per Giannelli e compagni che chiudono con 26 punti la fase preliminare e sicuramente tra le prime cinque della classifica. Primo set combattuto punto a punto tra contro Nishida e compagni, con gli azzurri bravi a riprendersi la palla set chiudendo il parziale ai vantaggi 29-27. Nel secondo set Giappone avanti fino alla prima palla set sul 24-23, annullata dagli azzurri, capaci di ribaltare e vincere 28-26 con l’inrgresso di Rinaldi sul finale. Nel terzo set la reazione del Giappone accorcia le distanze, parziale ancora una volta giocato punto a punto così come il quarto portato però a casa dagli azzurri che conquistano la quarta vittoria della week 3 e si proiettano alle Finals di Danzica.

Sarà necessario attendere la conclusione delle gare della week 3 per conoscere la classifica definitiva e gli accoppiamenti per i Quarti di Finale, le ultime gare in programma si giocheranno nella notte italiana tra domenica e lunedì. Il programma delle Finals di Danzica prevede le gare dei Quarti di Finale nelle giornate del 19 e 20 luglio, le semifinali si giocheranno sabato 22 luglio mentre le finali per il primo e il terzo posto sono in programma domenica 23 luglio. La delegazione azzurra farà rientro in Italia, all’aeroporto di Fiumicino, nella serata di domani, per poi ritrovarsi a Firenze nei giorni successivi in vista della Fase Finale di VNL.

LA CRONACA - Italia in campo con il 6+1 delle prime tre gare della settimana con Giannelli e Romanò in diagonale, Russo e Galassi al centro, Lavia e Michieletto schiacciatori e Scanferla libero. L’Italia parte subito bene, difende ricostruisce e realizza 4-2. Il muro di Ishikawa ferma Romanò, il Giappone pareggia i conti in una MOA Arena con il tutto esaurito 4-4. Lavia alza subito il muro 6-4. Squadra avanti in parità nella prima parte di set, l’errore di Galassi al servizio manda avanti il Giappone 9-8. L’Italia prova a fermare l’equilibrio portandosi avanti con Romanò 11-10, equilibrio che non si spezza nella parte centrale del set, l’errore al servizio di Giannelli vale il 16-16, Nishida porta avanti il Giappone 17-16, Michieletto riporta avanti l’Italia 18-17. Set punto a punto, Ishikawa firma il 19-19, lo stesso schiacciatore di Milano viene murato da Romanò subito dopo, Italia avanti 20-19. Nishida ancora a segno, suo il 21-21. Il Giappone difende tutto, non riesce il contrattacco all’Italia, e si porta avanti 22-21. La prima palla set la conquista l’Italia sul 24-23 con un errore in attacco di Nishida, annullata per un’invasione aerea di Russo 24-24 e ribaltata da un servizio vincente del Giappone, 25-24. L’ace di Romanò ribalta nuovamente la situazione, palla set all’Italia 28-27, il muro azzurro chiude il primo parziale 29-27.

De Giorgi conferma il 6+1 iniziale contro un Giappone che parte bene 4-1. Due errori dell’Italia, uno al servizio e uno in attacco, portano il Giappone avanti 8-5. L’Italia rincorre in questo set, l’errore al servizio di Michieletto e l’ace su Lavia, portano il Giappone avanti 13-9. L’errore al servizio di Lavia e in attacco di Michieletto permettono al Giappone di allungare sul 17-13. Giannelli a segno a muro, l’Italia non lascia scappare i giapponesi, 17-15. Il Giappone riprende subito in mano il set e si porta avanti 19-15, De Giorgi manda in campo Rinaldi per Michieletto. Nishida va a segno dai nove metri per il 22-17. Rinaldi pareggia i conti sul 24-24, sempre lui porta avanti l’Italia 25-24. Ci pensa Rinaldi a chiudere il set sul 28-26.

De Giorgi conferma Rinaldi in campo nel terzo set. Italia avanti 5-4. Gli azzurri tengono in mano il gioco, mantenendo il vantaggio 10-7 col Giappone che cerca di tenere la scia dell’Italia, 12-10 e trova il pareggio sul 12-12 su un errore in attacco di Lavia.Il Giappone cerca il vantaggio e lo trova sul finale di set, Ishikawa a segno per il 21-19, Nishida per il 22-19. Galassi ferma Nishida, l’Italia resta agganciata 22-21. Si gioca anche in questo set sul punto a punto sul finale, Giappone avanti 23-22, Ishikawa a muro per il 24-22, prima palla set annullata da Romanò, set chiuso dal Giappone 25-23.

Nel quarto set nuovamente in campo Michieletto dall’inizio, suo il primo punto dell’Italia in attacco 1-1. Onodera passa in attacco, suo il primo tempo del 3-3. Il block out di Ishikawa porta sul 6-5 il Giappone che prova a trovare il distacco, 10-8, distacco che aumenta sul 16-12 con una palla spinta vincente di Ishikawa che sbaglia poi due volte in attacco permettendo agli azzurri di avvicinarsi 16-15, trovando la parità sul 19-19 con un muro di Galassi mentre quello di Michieletto porta avanti l’Italia 20-19. L’ace di Romanò porta avanti l’Italia 22-19, set chiuso dall’Italia 25-20 per la vittoria numero 4 della week 3 che porta gli azzurri a Danzica.

IL TABELLINO –

Italia - Giappone 3 - 1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20)

Italia : Michieletto 14, Giannelli 3, Galassi 11, Lavia 19, Romanò 21, Russo 6, Scanferla (L), Piccinelli (L), Rinaldi 5, Mosca 1, Sbertoli 0. N.e. Bottolo, Sanguinetti, Sala. All. De Giorgi.

Giappone : Nishida 19, Onodera 7, Otsuka 16, Yamauchi 6, Sekita 0, Ishikawa 21, Yamamoto (L), Kentaro 0, Muyaura 1, Tomita 0, Eiro 0. N.e. Ran, Ogawa, Larry. All. Philippe Blain.

Arbitri: Simonovic Vladimir (SUI), Kang Joo-Hee (KOR

Durata set: 28 , 29 , 24 , 23.

Italia : 5 a, 18 bs, 12 mv, 28 et.

Giappone : 7 a, 15 bs, 4 mv, 25 et.

LE DICHIARAZIONI -

Leonardo Scanferla: «Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, sapevamo che il Giappone sarebbe stata un'avversaria di altissimo livello, siamo stati bravi nei primi due set a tenere un ritmo molto alto, siamo stati bravi in intensità e focus portando poi a casa il quarto set. Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto, abbiamo faticato per arrivare fin qui ora ci proiettiamo alle Finals in Polonia».

Alessandro Piccinelli: «E' stata una partita di grande livello, siamo stati bravi punto a punto di fronte ad un Giappone fortissimo ma siamo stati bravi chiudendo nel migliore dei modi questa week nelle Filippine. Il mio esordio in VNL lo ritengo positivo, una settimana con quattro vittorie su quattro nella settimana più importante, quella che chiude la classifica. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, quello di raggiungere le Finals che ci giocheremo nel migliore dei modi».

Ferdinando De Giorgi: «E' stata una partita tosta, loro non a caso hanno vinto tutte le partite, il Giappone è una squadra con un ottimo attacco, un palleggiatore bravissimo e difendono tanto. Per noi è stata una partita di quelle che ha messo alla prova tutto quello che è il nostro percorso, siamo stati bravi a tenere duro, soprattutto nel secondo set, facendo cose importanti, anche con l'ingresso di Rinaldi che secondo me è stato decisivo in quel momento e sono contento perchè questi ragazzi devono prendere sempre più fiducia, la stagione è lunga e avremo bisogno di tutti. In questa quarta settimana, come ci eravamo detti di aggiungere sempre qualcosa così è stato, per raggiungere al meglio le Finali. La VNL inizia molto presto, e ci costringe ad avere un gruppo allargato, cosa molto interessante perchè permette soprattutto nella prima settimana di aggiungere ragazzi giovani e in questa VNL hanno esordito diversi ragazzi. Ci tengo a sottolineare che non deve esistere una nazionale A e B, esiste una nazionale con uno stesso modo di giocare e di vivere la nazionale. In Polonia ci saranno otto squadre di altissimo livello, indipendentemente dall'abbinamento affronteremo una grande squadra, come ha dimosrato la VNL fino ad oggi, non ci sarà una squadra che domina».

RISULTATI E PROGRAMMA DELLA WEEK 3 (orari italiani) -

Pool 5 – Anaheim (USA)

04/07/2023

Argentina – Serbia 3-1 (19-25, 25-16, 25-19, 25-18)

Iran – Francia 0-3 (18-25, 22-25, 19-25)

06/07/2023

Germania – Bulgaria 3-0 (25-22, 25-18, 25-22)

USA – Cuba 3-0 (27-25, 25-17, 25-15)

Argentina – Germania 3-0 (25-23, 25-18, 25-17)

07/07/2023

Serbia – Cuba 3-2 (19-25, 25-23, 25-21, 22-25, 15-11)

Bulgaria – Iran 3-2 (21-25, 25-21, 22-25, 25-22, 15-11)

Serbia – Francia 1-3 (25-20, 23-25, 20-25, 26-28)

08/07/2023

Cuba – Germania 0-3 (23-25, 23-25, 22-25)

USA – Argentina 2-3 (18-25, 25-23, 25-23, 41-43, 12-15)

ore 20:30 Bulgaria – Serbia

09/07/2023

ore 00:00 Argentina - Iran

ore 03:30 USA - Francia

ore 20:30 Cuba – Iran

10/07/2023

ore 00:00 Francia - Germania

ore 03:30 USA – Bulgaria

Pool 6 – Pasay City (Filippine)

04/07/2023

Italia – Brasile 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21)

Giappone – Cina 3-2 (24-26, 25-23, 21-25, 25-23, 15-12)

05/07/2023

Canada – Olanda 1-3 (22-25, 22-25, 25-17, 18-25)

Polonia – Slovenia 3-2 (29-31, 21-25, 25-20, 25-20, 15-13)

06/07/2023

Brasile – Olanda 3-0 (25-21, 25-15, 25-20)

Italia – Canada 3-2 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9),

Cina – Slovenia 1-3 (21-25, 20-25, 26-24, 23-25)

07/07/2023

Polonia – Brasile 3-1 (25-23, 22-25, 25-21, 25-21)

Italia – Slovenia 3-0 (25-13, 25-22, -25-17)

Giappone – Olanda 3-1 (25-19, 26-24, 23-25, 25-17)

08/07/2023

Brasile – Cina 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)

Polonia – Canada 3-0 (25-21, 25-23, 27-25)

Italia – Giappone 3-1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20)

09/07/2023

ore 05:00 Cina - Canada

ore 09:00 Slovenia - Olanda

ore 13:00 Giappone – Polonia