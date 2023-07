VNL Finals: domani la partenza delle azzurre

ROMA - È fissata per domani, lunedì 10 luglio, la partenza delle azzurre alla volta di Arlington (USA). Al termine di tre giorni di lavoro presso il Centro di Preparazione Olimpica, Giulio Onesti, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono pronte per tuffarsi nelle Finals . Dopo aver chiuso al sesto posto la fase intercontinentale di VNL con un bottino finale di 8 vittorie e 4 sconfitte di cui 7 vittorie maturate tra Hong Kong e Bangkok, per l’Italia è giunta l’ora del primo match ad eliminazione diretta di questa lunga estate. Appuntamento fissato per il 13 luglio alle ore 21 italiane contro la Turchia che ha chiuso la prima fase di Volleyball Nations League al terzo posto della classifica generale con 9 vittorie e 3 sconfitte. Ad attendere in semifinale Italia o Turchia ci sarà la vincente dell’altro quarto USA-Giappone. La Volleyball Nations League in diretta su Sky Sport.

LE DICHIARAZIONI -

Sylvia Nwakalor: «Siamo molto contente e cariche per queste Finals – ha dichiarato l’opposta azzurra -. Sicuramente giocheremo per arrivare il più in alto possibile, per coronare il lavoro che è stato fatto fino ad ora. A Bangkok abbiamo disputato una tappa tosta, non solo perché quelle partite erano fondamentali per rientrare tra le prime 8, ma anche perché fisicamente e mentalmente dopo settimane di viaggi e partite, la stanchezza si faceva sentire. Penso però che la nostra determinazione abbia davvero surclassato il fattore stanchezza. Con la Turchia nei quarti di finale sarà sicuramente una partita difficile, ma rispetto alla sfida di Ant alya penso che entreremo in campo con un po’ più di consapevolezza rispetto a quello che siamo e possiamo fare. Dal punto di vista personale sono pronta a dare il massimo come ho sempre fatto, conto molto sia su me stessa che sulla squadra, non vedo l’ora di iniziare».

LE 14 AZZURRE -

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhu Malual

Schiacciatrici: Alice Degradi, Francesca Villani, Sofia D’Odorico, Loveth Omoruyi e Myriam Sylla

Centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro e Federica Squarcini

Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (orari italiani) -

12 luglio alle ore 23:00: Polonia – Germania

13 luglio alle ore 2:30: USA – Giappone

13 luglio alle ore 17:30: Brasile-Cina

13 luglio alle ore 21:00: Italia-Turchia