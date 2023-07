Mondiali U21M: primo ko per l'Italia

MANAMA (BARAHIN) - Dopo le due vittorie nelle prime due giornate dei Campionati del Mondo under 21 maschile gli azzurrini hanno rimediato oggi la prima sconfitta, arrivata contro il Brasile che ha chiuso il match con il risultato di 3-1. Un risultato che stabilisce la classifica definitiva nella parte alta della Pool B con i verdeoro al primo posto e gli azzurrini al secondo. Le due formazioni, tra le 8 migliori della rassegna iridata, proseguiranno il proprio cammino nella Pool F dove incontreranno Argentina e Belgio.

Perso il primo set, gli azzurrini, scesi in campo con una formazione rimaneggiata, hanno poi trovato un buon assetto in campo nella seconda frazione dove sono riusciti a tenere testa agli avversari e a portarsi sull’1-1. A un terzo set per lunghi tratti molto equilibrato, decisivo il break piazzato nel finale dal Brasile, ha fatto seguito una quarta frazione nel corso della quale l’Italia ha faticato a trovare la giusta continuità e una buona intesa per riuscire a tenere testa agli avversari.

Domani il calendario dei Campionati del Mondo under 21 maschile prevede una giornata di pausa. Gli azzurrini torneranno in campo all’Isa Sport City Hall di Manama (Bahrain) martedì 11 luglio.

CRONACA – Per la terza e ultima giornata della prima fase dei Campionati del Mondo under 21 maschile il tecnico Matteo Battocchio cambia sestetto e si affida alla diagonale Boninfante-Arguelles, agli schiacciatori Orioli e Iervolino, ai centrali Volpe e Bartolucci e al libero Laurenzano.

Il primo vantaggio di giornata è firmato dal Brasile (5-2). Gli azzurrini faticano a trovare il giusto assetto e gli avversari rimangono avanti (9-6, 12-8). Il time out chiamato dalla panchina dell’Italia non ha l’effetto desiderato e i brasiliani allungano ulteriormente (17-10). Nel finale gli azzurrini limano il distacco (22-18), ma non riescono a completare la rimonta e il Brasile conquista il primo set (25-18).

Avvio a parti invertite nella seconda frazione: è l’Italia a portarsi in vantaggio (3-6) e a mantenere gli avversari a distanza (6-9). La reazione del Brasile non tarda ad arrivare: i verdeoro pizzano il break che vale la nuova parità (9-9) e il match per un lungo tratto prosegue sostanzialmente punto a punto (19-19). Nel finale il Brasile cala nel rendimento (19-21), l’Italia è brava a sfruttare al meglio le occasioni e a portarsi sull’1-1 (22-25).

Al rientro in campo è targato Brasile il primo tentativo di allungo (5-3). Gli azzurrini sono bravi a ricompattarsi subito e a riportare il punteggio in parità (6-6). Le due formazioni procedono quindi appaiate fino al 13-13 quando due errori avversari permettono all’Italia di portarsi sul +2 (13-15) e di allungare ancora (14-17, 16-19). Il Brasile recupera nuovamente (19-19). Nel finale il ritmo si fa serrato con le due squadre che procedono punto a punto (22-22). E’ il Brasile a trovare lo spunto giusto e a chiudere a proprio favore il parziale con due ace consecutivi di Bryan (25-22).

E’ ancora il Brasile a dettare il ritmo in avvio di quarto set (7-2), gli azzurrini faticano a ritrovare il giusto assetto e gli avversari continuano a imporre il proprio gioco (12-5). Orioli e Iervolino a segno e qualche errore avversario permettono a Boninfante e compagni di limare il distacco (14-10). Il time out chiamato dalla panchina del Brasile rimette in marcia i ragazzi di coach Novaes che allungano nuovamente (20-13) e conquistano set e partita (25-18).

IL TABELLINO -

BRASILE-ITALIA 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, 25-18)

BRASILE: L. Bergmann 10, Maicon 7, Samuel 7, Arthur 16, Thiery 10, Gustavo 4; Filipe (L), Eduardo, J. Vitor, Bryan 9. Ne: Guilherme, Henrique. All. Novaes.

ITALIA: Orioli 8, Volpe 8, Arguelles 10, Iervolino 3, Bartolucci 8, Boninfante 5; Laurenzano (L), Bovolenta, Fanizza, Staforini, Roberti 10. Ne Eccher. All. Battocchio.

ARBITRI: Ali Jaafar Ebrahim (BRN), Twardowski Maciej (POL)

DURATA SET: 23’, 24’, 26’, 25’

BRASILE: 7 a, 14 bs, 11 mv, 31 et

ITALIA: 1 a, 23 bs, 8 mv, 34 et

CALENDARIO E RISULTATI (orari di gioco italiani) -

Pool A (Court 1): Bahrain, Iran, Tailandia e Tunisia

Pool B (Court 2): Italia, Brasile, Egitto, Messico

Pool C (Court 1): Polonia, Bulgaria, Canada, India

Pool D (Court 2): Argentina, Belgio, Repubblica Ceca e Stati Uniti

Venerdì 7 luglio 2023

Ore 10.00 – Pool C – India-Polonia 1-3 (17-25, 14-25, 25-20, 19-25)

Ore 10.00 – Pool B – Messico–Italia 0-3 (26-28, 14-25, 16-25)

Ore 13.00 – Pool C – Canada–Bulgaria 1-3 (12-25, 25-21, 20-25, 25-27)

Ore 13.00 – Pool B – Egitto–Brasile 0-3 (15-25, 15-25, 20-25)

Ore 16.00 – Pool A – Thailandia–Iran 1-3 (5-25, 25-23, 13-25, 21-25)

Ore 16.00 – Pool D – Stati Uniti–Argentina 0-3 (22-25, 19-25, 23-25)

Ore 19.00 – Pool A – Tunisia–Bahrein 0-3 (22-25, 12-25, 22-25)

Ore 19.00 – Pool D – Repubblica Ceca–Belgio 0-3 (20-25, 20-25, 22-25)

Sabato 8 luglio 2023

Ore 10.00 – Pool C – Canada–Polonia 0-3 (14-25, 17-25, 21-25)

Ore 10.00 – Pool B – Egitto–Italia 0-3 (18-25, 16-25, 12-25)

Ore 13.00 – Pool C – Bulgaria–India 3-1 (25-19, 22-25, 29-27, 25-13)

Ore 13.00 – Pool B – Brasile–Messico 3-0 (25-12, 25-17, 25-21)

Ore 16.00 – Pool A – Iran–Tunisia 3-2 (22-25, 22-25, 25-21, 25-22, 15-11)

Ore 16.00 – Pool D – Repubblica Ceca–Argentina 1-3 (26-24, 18-25, 25-27, 23-25)

Ore 19.00 – Pool A – Bahrein–Thailandia 2-3 (24-26, 25-21, 25-21, 21-25, 12-15)

Ore 19.00 – Pool D – Belgio–Stati Uniti 3-1 (25-23, 16-25, 25-22, 25-20)

Domenica 9 luglio 2023

Ore 10.00 – Pool C – Bulgaria–Polonia 3-2 (25-23, 26-28, 25-17, 22-25, 15-11)

Ore 10.00 – Pool B – Brasile–Italia 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, 25-18)

Ore 13.00 – Pool C – India–Canada

Ore 13.00 – Pool B – Messico–Egitto

Ore 16.00 – Pool A – Tunisia–Thailandia

Ore 16.00 – Pool D – Belgio–Argentina

Ore 19.00 – Pool A – Iran–Bahrein

Ore 19.00 – Pool D – Stati Uniti–Repubblica Ceca

Dall’11 al 13 luglio 2023

Pool E: 1 A – 2A – 1C – 2C

Pool F: 1B – 2B – 1D – 2D

Pool G: 3A – 4A – 3C – 4C

Pool H: 3B – 4B – 3D – 4D

Sabato 15 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto

Semifinali 5°-8° posto

Semifinali 9°-12° posto e 13°-16 posto

Domenica 16 luglio 2023

Finali 1°-2° posto e 3°-4° posto

Finali 5°-6° posto e 7°-8° posto

Finali 9°-12° posto e 13°-16° posto