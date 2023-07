Vnl: Il 19 luglio alle 20 Italia-Argentina

ROMA - Archiviata ieri la fase intercontinentale, i campioni del mondo in carica di Ferdinando De Giorgi scenderanno in campo in Polonia mercoledì 19 luglio alle ore 20 contro l’Argentina nella sfida valevole per i quarti di finale della Volleyball Nations League. Giannelli e compagni sono stati inseriti nella parte del tabellone della Final Eiht dove nell’altro quarto di finale si affronteranno Stati Uniti e Francia.