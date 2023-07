U19 maschile: l'Italia in raduno a Zocca

ROMA - Dopo l’esperienza a Torneo Wevza in Portogallo torna a radunarsi la Nazionale under 19 maschile in vista dei prossimi impegni dell’estate. A fine mese gli azzurrini saranno impegnati all’ EYOF - European Youth Olympic Festival, in programma dal 23 al 29 luglio a Maribor in Slovenia, mentre dal 2 all'11 agosto parteciperanno ai Campionati del mondo di categoria che si svolgeranno a San Juan in Argentina.