Europei U17F: domani l’esordio delle azzurrine

VRNJACKA BANJA (SERBIA) - Giornata di vigilia per la Nazionale under 17 femminile che questa mattina ha sostenuto una sessione di allenamento al palazzetto dello sport di Vrnjacka Banja in Serbia dove domani farà il proprio esordio ai Campionati Europei di categoria. La manifestazione, in programma dall’11 al 23 luglio, nella prima fase sarà ospitata, oltre che nella cittadina serba, anche a Békéscsaba in Ungheria dove verranno giocate le partite della Pool II.

La formazione guidata dal tecnico Pasquale D’Aniello, che è stata inserita nella Pool I, farà il proprio esordio domani alle ore 12.00 contro la Polonia. L’Italia ha conquistato l’accesso a questa competizione continentale grazie alla vittoria del Torneo Wevza che si è tenuto lo scorso gennaio in Germania.

«Da quel torneo abbiamo avuto qualche certezza in più - spiega D’Aniello -. Lì abbiamo giocato per vincere e la squadra ha dimostrato il proprio valore fornendoci una bellissima risposta. Quando il 12 giugno ci siamo radunati a Bassano del Grappa per il primo collegiale, il nostro lavoro è ripartito proprio dai principi che ci hanno guidati durante le qualificazioni. Il nostro percorso di preparazione è poi proseguito a Telese Terme. Nel corso dei collegiali abbiamo anche giocato quattro amichevoli, cosa che non è quasi mai successa in passato, che ci sono servite moltissimo per metterci alla prova. Nella partita di domani, per esempio, ritroviamo la Polonia, formazione con la quale abbiamo affrontato degli allenamenti congiunti nelle scorse settimane».

Guardando alla squadra che prenderà parte all’Europeo D’Aniello aggiunge: «La selezione di questo gruppo è il frutto di un lavoro che parte da lontano e che passa attraverso i processi selettivi, gli stage nazionali e i Regional Day che hanno cadenza semestrale. Un’intensa attività che ci permette di visionare tantissime atlete. La squadra si è quindi costituita nel corso dei mesi: una parte di queste ragazze la scorsa estate hanno partecipato al Wevza, poi ci sono stati dei nuovi innesti per la competizione di qualificazione di gennaio e ora abbiamo definito la formazione che parteciperà all’Europeo. Abbiamo anticipato un po’ i tempi inserendo in questa squadra, prevalentemente composta da ragazze nate nel 2007, anche cinque atlete del 2008».

Nella prima giornata l’Italia incontrerà sul proprio cammino la Polonia.

«E’ un avversario tosto – aggiunge il tecnico della azzurrine – che ha un gioco spinto, veloce. La Polonia è una squadra che difende molto, ricostruisce tanto. Sicuramente dovremo porre molta attenzione e da parte nostra servirà una prestazione sopra le righe. Nel corso della prima fase poi, oltre alla Polonia, tra le altre incontreremo anche Bulgaria e l’Olanda. Due squadre che come noi hanno affrontato con successo un percorso importante per arrivare all’Europeo. Siamo consapevoli che non sarà una competizione facile, ma sicuramente faremo del nostro meglio per centrare l’obiettivo che è quello di rimanere tra le quattro migliori formazioni d’Europa».

LE 14 AZZURRINE -

Rebecca Aimaretti e Sofia Moroni (Agil Volley); Carola Bonafede e Arianna Bovolenta (VolleyròCDP); Stella Caruso (Lunezia Volley); Stella Cornelli (Anderlini Modena); Gaia Novello (Pallavolo Strà); Caterina Peroni (Cus Brescia); Veronica Quero (Fusion Volley Team); Caterina Schillkowski e Beatrice Spada (Imoco Volley); Ludovica Sismondi (In Volley Chieri Cambiano); Asia Spaziano (Anderlini Modena); Ludovica Tosini (Pall. Pinerolo).

Lo staff sarà composto da Pasquale D’Aniello, Oscar Maghella e Giovanni Galesso (allenatori), Virginia Braghieri (fisioterapista), Luca Monestier (medico), Alberto Salmaso (scoutman) e Giulia Pisani (team manager).

LA FORMULA -

Le 16 squadre che prenderanno parte alla competizione giocheranno sette partite nella propria pool secondo la formula del girone all'italiana, con le prime due di ogni gruppo che si qualificheranno alle semifinali incrociate e alle successive partite per le medaglie che saranno disputate in Serbia.

I GIRONI -

Pool I (Serbia): Serbia, Italia, Croazia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Estonia, Georgia.

Pool II (Ungheria): Ungheria, Turchia, Belgio, Romania, Slovenia, Germania, Francia, Grecia.

Il calendario

Pool I (Serbia): Serbia, Italia, Croazia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Estonia, Georgia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Italia-Polonia

Ore 14.30 Olanda-Bulgaria

Ore 17.30 Georgia-Serbia

Ore 20.00 Croazia-Estonia

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Georgia-Bulgaria

Ore 14.30 Italia-Croazia

Ore 17.30 Serbia-Estonia

Ore 20.00 Polonia-Olanda

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Estonia

Ore 14.30 Croazia-Polonia

Ore 17.30 Olanda-Serbia

Ore 20.00 Georgia-Italia

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Estonia-Olanda

Ore 14.30 Italia-Bulgaria

Ore 17.30 Serbia-Croazia

Ore 20.00 Polonia-Georgia

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Bulgaria

Ore 14.30 Georgia-Olanda

Ore 17.30 Polonia-Serbia

Ore 20.00 Italia-Estonia

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Georgia

Ore 14.30 Estonia-Polonia

Ore 17.30 Bulgaria-Serbia

Ore 20.00 Olanda-Italia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Polonia

Ore 14.30 Estonia-Georgia

Ore 17.00 Serbia-Italia

Ore 20.00 Olanda-Croazia

Pool II (Ungheria): Ungheria, Turchia, Belgio, Romania, Slovenia, Germania, Francia, Grecia.

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Turchia-Grecia

Ore 14.30 Belgio-Germania

Ore 17.30 Francia-Ungheria

Ore 20.00 Romania-Slovenia

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Francia-Germania

Ore 14.30 Turchia-Romania

Ore 17.30 Ungheria-Slovenia

Ore 20.00 Grecia-Belgio

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Germania-Slovenia

Ore 14.30 Romania-Grecia

Ore 17.30 Belgio-Ungheria

Ore 20.00 Francia-Turchia

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Slovenia-Belgio

Ore 14.30 Turchia-Germania

Ore 17.00 Ungheria-Romania

Ore 20.00 Grecia-Francia

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Romania-Germania

Ore 14.30 Francia-Belgio

Ore 17.30 Grecia-Ungheria

Ore 20.00 Turchia-Slovenia

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Romania-Francia

Ore 14.30 Slovenia-Grecia

Ore 17.30 Germania-Ungheria

Ore 20.00 Belgio-Turchia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Germania-Grecia

Ore 14.30 Slovenia-Francia

Ore 17.30 Ungheria-Turchia

Ore 20.00 Belgio Romania

Sabato 22 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (ore 15.30 e ore 18.00)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 15.30 Finale 3° posto

Ore 18.00 Finale 1°-2° posto