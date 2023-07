Mondiali U21M: domani Italia-Argentina

MANAMA (BARAHIN)- La Nazionale under 21 maschile dopo aver superato il primo turno ai Campionati del Mondo di categoria, da domani scenderà di nuovo in campo per la seconda fase. Gli azzurrini di Matteo Battocchio sono stati inseriti nella Pool F dove affronteranno Argentina, Belgio e ritroveranno il Brasile.L’altro girone che proseguirà il cammino verso semifinali e finali (Pool E) vedrà invece impegnati Bulgaria, Iran, Polonia e Thailandia. L’altro girone che proseguirà il cammino verso semifinali e finali (Pool E) vedrà invece impegnati Bulgaria, Iran, Polonia e Thailandia. Nelle prime tre giornate della rassegna iridata l’Italia ha conquistato due vittorie, con Messico ed Egitto e ha subito una sola sconfitta con il Brasile. L’Italia sarà in campo domani 19.00 (orario italiano di gioco) all’Isa Sport City Hall di Manama (Bahrain) per affrontare l’Argentina.

«Sono state tre partite buone – spiega Battocchio tracciando un bilancio della prima fase -. Sapevamo di dover usare queste tre gare per crescere come gioco e come squadra perché abbiamo avuto pochi giorni a disposizione per la preparazione e, durante i collegiali, tanti ragazzi hanno dovuto dividere il proprio tempo tra gli allenamenti e gli esami di maturità. Sapevamo che dovevamo e dobbiamo ancora crescere sotto l’aspetto del gioco partita dopo partita: trovare soluzioni per il cambio palla, trovare delle intese e trovare il nostro modo di stare in campo come squadra. Da questo punto di vista le cose sono andate discretamente, ci sono degli aspetti su cui dobbiamo ancora lavorare, ma sicuramente l’affiatamento crescerà ancora. Lo scorso anno siamo riusciti a lavorare insieme per quattro mesi, quest’anno invece lo abbiamo fatto solo per un collegiale e tre amichevoli prima di questa competizione. La prima fase si è comunque chiusa con un bilancio positivo anche se dobbiamo ancora compiere dei passi per avvicinarci alle prime quattro o cinque formazioni del Mondiale. Ritengo però che abbiamo già fatto delle cose importanti».

L’analisi del tecnico degli azzurrini prosegue: «Le prime tre giornate sono anche servite per permettere a tutti gli atleti della nostra squadra di rompere il ghiaccio. Sono tutti scesi in campo e l’importante è che si siano messi tutti alla prova anche in situazioni difficili. Nel corso di una competizione può accadere di tutto e dobbiamo essere tutti pronti ad affrontare qualunque situazione. Domani inizia la seconda fase e saranno tre gare molto toste: sapevamo già dal momento del sorteggio che il secondo girone sarebbe comunque stato molto impegnativo. Per le prossime tre partite mi immagino una squadra che cresca ancora in alcune dinamiche di gioco e in alcuni fondamentali. Affronteremo avversari molto competitivi in un girone di ferro, ma noi siamo l'Italia e questo non ci spaventa, scendiamo in campo sempre per provare a vincere».