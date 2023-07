VNL: azzurri in raduno a Roma

ROMA - Su segnalazione del Commissario Tecnico, Ferdinando De Giorgi, sono stati convocati per il giorno 11 luglio, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, i seguenti atleti della Nazionale maschile per un collegiale di preparazione che terminerà il 19 luglio con l’allenamento della mattina, prima della partenza per la Polonia per giocare i quarti di finale della Volleyball Nations League contro l'Argentina.