Europei Under 17F: esordio vincente per le azzurrine

VRNJACKA BANJA (SERBIA) - Buon esordio della Nazionale under 17 femminile ai Campionati Europei di categoria, che hanno preso il via oggi a Vrnjacka Banja in Serbia e a Békéscsaba in Ungheria. Le azzurrine, impegnate nella Pool I in Serbia, si sono imposte 3-2 (23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-10) sulla Polonia. Una buona prova per le ragazze di coach Pasquale D’Aniello che hanno dimostrato carattere e determinazione nel corso di una partita combattuta per lunghi tratti punto a punto. Miglior realizzatrice tra le azzurrine la schiacciatrice Caterina Peroni (19 punti, 2 ace, 1 muro), oltre a lei, tra le fila dell’Italia, hanno chiuso il match in doppia cifra l’altra schiacciatrice Ludovica Tosini (17 punti, 3 ace, 3 muri) e le centrali Arianna Bovolenta (11 punti, 2 muri) e Sofia Moroni (11 punti, 6 muri). L’Italia tornerà in campo domani alle ore 14.30 per affrontare la Croazia.

LA CRONACA – Per questa gara d’esordio ai Campionati Europei under 17 femminile il tecnico Pasquale D’Aniello schiera il sestetto con la diagonale Spaziano-Spada, le schiacciatrici Tosini e Peroni, le centrali Moroni e Bovolenta e il libero Bonafede.

E’ la Polonia a trovare il primo vantaggio del match (4-7). Le azzurrine faticano a trovare continuità e le avversarie aumentano il ritmo e si portano sul +7 (6-13). Il time out chiamato dalla panchina dell’Italia inverte l’inerzia del set: le ragazze di coach D’Aniello sfruttando un buon turno in battuta di Spaziano piazzano il break che ristabilisce la parità (7-13, 13-13) e passano in vantaggio (19-15). La Polonia si dimostra avversario coriaceo, tiene il passo (19-18) e ristabilisce la parità (22-22). Nel concitato finale sono le polacche a sfruttare l’occasione e conquistare il primo set (23-25).

Decisamente equilibrato l’avvio della seconda frazione con le due formazioni che procedono appaiate (5-5). E’ L’Italia ad aumentare il ritmo e a spingersi sul +4 (11-7). Il time out chiamato dalla panchina della Polonia non cambia l’inerzia del set: le azzurrine continuano a imporre il proprio gioco e con due ace consecutivi di Spaziano si portano a +8 (15-7). Bonafede e compagne non hanno cali nel rendimento, procedono con passo spedito (20-11) e conquistano agevolmente il secondo set (25-14).

Al rientro in campo le due formazioni procedono sostanzialmente in equilibrio con la Polonia che ricuce prontamente ogni tentativo di allungo dell’Italia (6-4, 6-6, 12-10, 12-12). Decisivo il cambio di ritmo delle azzurrine (18-14), che una volta trovato il vantaggio proseguono a imporre il proprio gioco (22-15) e si portano agevolmente sul 2-1 nel conto set (25-17).

La quarta frazione imbocca da subito i binari dell’equilibrio (4-4) e procede punto a punto per un lunghissimo tratto (10-10, 14-14, 17-17). Nel finale è la Polonia a passare in vantaggio (20-22), ma è pronta la reazione dell’Italia (23-23) che però non riesce a chiudere e le avversarie portano la partita al tie-break (23-25).

E’ l’Italia ad approcciare il set decisivo con il piglio giusto: con un buon gioco corale le azzurrine si portano sul 5-2. La reazione della Polonia non è sufficiente ad arginare il ritmo di Bonafede e compagne che arrivano al cambio campo sul +4 (8-4). Il time out chiamato dalla panchina della Polonia riporta ordine tra le ragazze di coach Janczak che accorciano (12-10), ma non riescono a ricucire ed è l’Italia piazzare il break decisivo (15-10) e a conquistare la prima vittoria nella rassegna continentale.