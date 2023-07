VNL Finals: L’Italia è pronta per la Turchia

ARLINGTON (USA) - L’Italia è pronta per tornare in campo. Domani, giovedì 13 luglio alle ore 21 italiane (in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena), le azzurre affronteranno la Turchia nella sfida valida per i quarti di finale di Volleyball Nations League 2023. Al College Park Center di Arlington andrà in scena il match tra terza (Turchia) e sesta (l’Italia) forza della fase intercontinentale di VNL, un remake della sfida andata in scena ad Antalya nel corso della week 1 della prima fase quando a vincere furono le turche con un netto 3-0. Una sconfitta che però diede il là poi alla riscossa azzurra iniziata con le 4 vittorie di Hong Kong e completata dai 3 decisivi successi ottenuti a Bangkok.

LE DICHIARAZIONI -

Davide Mazzanti - «Oramai le partite che ci qualificavano sono alle spalle – ha ammesso il CT azzurro – anche se secondo me le 3 sconfitte di Antalya ci hanno abituati a giocare sempre con grande pressione. In fondo in questo cammino abbiamo quasi sempre giocato partite da dentro o fuori. Adesso siamo curiosi di sfidare la Turchia in questi quarti di finale una sfida a cui arriviamo in maniera diversa rispetto a quella disputata ad Antalya quando non eravamo certamente al livello attuale. Stiamo bene, abbiamo recuperato, anche dal punto di vista di fuso orario siamo riusciti ad assorbirlo meglio rispetto alla trasferta asiatica. Noi vogliamo continuare a crescere e questa partita è un’opportunità per continuare a farlo. La Turchia ha molte soluzioni e dovremo capire e leggere bene come sceglieranno di giocare se in maniera più aggressiva o meno. In generale dovremo essere bravi a leggere bene entrambe le evenienze per essere pronti ad arginarli in base a quello che metteranno in campo».

Francesca Villani – «Finalmente ci siamo, d’ora in avanti, in caso di passaggio del turno, tutte le partite saranno difficili contro avversari di alto livello – ha esordito la schiacciatrice azzurra -. Siamo molto positive e cariche alla luce anche di quanto fatto nelle due precedenti pool e per questo credo che sarà una bella partita, tosta che potrebbe rivelarsi lunga e combattuta. Penso che nel corso di questi due mesi, siamo cresciute tanto sotto tutti i punti di vista, e personalmente, dal rientro, mi sento sempre più parte di questa squadra. Tutti devono avere rispetto di tutti a questo livello, ogni squadra ha le proprie individualità e identità tecnica ma in generale si parte 0-0 e per quanto ci riguarda con la Turchia dovremo essere brave a focalizzarci su quanto dovrà avvenire nel nostro lato del campo».

LE 14 AZZURRE -

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhu Malual

Schiacciatrici: Alice Degradi, Francesca Villani, Sofia D’Odorico, Loveth Omoruyi e Myriam Sylla

Centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro e Federica Squarcini

Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale

I PRECEDENTI ITALIA-TURCHIA -

49 vittorie, 19 sconfitte, 68 match disputati

IL PALINSESTO DI SKY SPORT -

Quarti di finale

- oggi, mercoledì 12 luglio, ore 23: Polonia-Germania

in diretta su Sky Sport Arena e NOW

- nella notte notte 12-13 luglio, ore 2.30: USA-Giappone

in diretta su Sky Sport Arena e NOW

- giovedì 13 luglio, ore 17.30: Brasile-Cina

in diretta su Sky Sport Arena e NOW

- giovedì 13 luglio ore 21: Italia-Turchia

in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW