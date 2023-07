Europei U17F: domani la sfida con la Bulgaria

VRNJACKA BANJA (SERBIA) - Il cammino della Nazionale Under 17 femminile al Campionato Europeo di categoria, in corso in Serbia e in Ungheria, proseguirà domani con la sfida che vedrà la formazione di coach Pasquale D’Aniello impegnata alle 14.30 contro la Bulgaria, attuale capolista della Pool I che si gioca a Vrnjacka Banja in Serbia.