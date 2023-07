Mondiali U21M: domani la semifinale Italia-Bulgaria

MANAMA (BARAHIN) - Giornata di vigilia per la Nazionale under 21 maschile che domani alle ore 16.00 affronterà la Bulgaria nella prima semifinale dei Campionati del Mondo di categoria, in corso a Manama in Bahrein. Durante questa 22ª edizione della rassegna iridata gli azzurrini, guidati dal tecnico Matteo Battocchio, hanno meritatamente conquistato un posto tra le migliori quattro nazionali del mondo. L’Italia arriva a questo penultimo appuntamento con all’attivo cinque vittorie e una sola sconfitta, rimediata al termine della prima fase contro il Brasile. Nel corso di queste prime sei partite, che hanno visto scendere in campo tutti gli azzurrini a disposizione, l’Italia ha evidenziato importanti progressi nel gioco e nelle intese in campo.

«Abbiamo dimostrato di avere 12 giocatori, ognuno con le proprie peculiarità, in grado di supportare la squadra – spiega il tecnico Matteo Battocchio –. E’ un aspetto importante che, oltre ad essere indicativo della qualità di questa formazione, dà anche serenità al gruppo: il peso della competizione non grava tutto solo sulle spalle di pochi. Durante un Mondiale possono capitare cose particolari, noi siamo stati i primi a partire con una difficoltà, ed è fondamentale che tutti siano pronti ad affrontare le diverse situazioni. Il percorso che abbiamo compiuto nella seconda fase evidenzia in modo importante questo aspetto». L’esperienza acquisita nel corso delle prime sei gare ha accresciuto anche le consapevolezze del gruppo. «La seconda fase – prosegue il tecnico degli azzurrini – ha aumentato le nostre consapevolezze: in questo Mondiale ci sono avversari molto forti, ma abbiamo dimostrato che anche noi siamo molto forti. Sappiamo inoltre che alcune cose vanno come noi le facciamo andare, e questa è una consapevolezza importante nel bene e nel male. Ora siamo carichi, determinati e su di giri. Siamo un bel gruppo stiamo crescendo gara dopo gara e abbiamo voglia di affrontare le prossime partite. Sentiamo, ma solo in senso positivo, la pressione di questi due ultimi impegni. La pressione ce l’ha chi sa che deve misurarsi con una prova che è nelle sue corde e sa anche di essere in grado di affrontarla. Per noi è un privilegio avere questo tipo di pressione. Abbiamo già migliorato il risultato di due anni fa (l’Italia aveva chiuso la precedente rassegna iridata al 6° posto) e, ora, il nostro desiderio è quello di conquistare una medaglia. Arrivare sul podio significherebbe mettersi alle spalle una delle formazioni che nella precedente edizione si era piazzata davanti all’Italia». Un ultimo pensiero alla partita di domani. «La Bulgaria è una squadra molto tosta – conclude Battocchio -. Durante le amichevoli che abbiamo giocato a Milano ci hanno messo in difficoltà anche se non avevano il gruppo al completo. E’ una squadra che tira forte, che gioca bene ed è una delle due grandi favorite per la vittoria del Mondiale insieme all’Iran. Sarà una battaglia, ma è anche una semifinale dei Campionati del Mondo ed è normale che sia così».

La seconda semifinale è in programma domani, sempre all’Isa Sport City Hall di Manama, l’Iran affronterà l’Argentina, che ieri sera ha strappato il pass battendo il Brasile 3-0.

LE CLASSIFICHE AL TERMINE DELLA SECONDA FASE-

Pool E: 1. Iran (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Bulgaria (2 v, 1 p, 6 pt), 3. Polonia (1 v, 2 p, 3 pt), 4. Thailandia (0 v, 3 p, 0 pt)

Pool F: 1. Italia (3 v, 0 p, 8 pt), 2. Argentina (2 v, 1 p, 5 pt), 3. Brasile (1 v, 2 p, 3 pt), 4. Belgio 0 v, 3 p, 2 pt)

I RISULTATI E IL CALENDARIO DELLA SECONDA FASE (ORARI DI GIOCO ITALIANI)-

Pool E: Bulgaria, Iran, Polonia, Thailandia

Pool F: Argentina, Belgio, Brasile, Italia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 13.00 – Pool E – Iran-Polonia 3-0 (25-17, 25-23, 25-23)

Ore 16.00 – Pool F – Brasile-Belgio 3-1 (25-23, 25-21, 22-25. 25-23)

Ore 16.00 – Pool E – Bulgaria- Thailandia 3-0 (25-21, 25-18. 25-20)

Ore 19.00 – Pool F – Argentina-Italia 0-3 (18-25, 21-25, 15-25)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 13.00 – Pool E – Bulgaria-Polonia 3-0 (25-18, 35-33, 25-18)

Ore 16.00 – Pool F – Brasile-Italia 1-3 (23-25, 29-31, 25-18, 21-25)

Ore 16.00 – Pool E – Iran-Thailandia 3-0 (25-11, 25-16, 25-19)

Ore 19.00 – Pool F – Argentina-Belgio 3-2 (21-25, 25-21, 23-25, 28-26, 15-9)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 13.00 – Pool E – Thailandia-Polonia 0-3 (16-25, 17-25, 18-25)

Ore 16.00 – Pool F – Italia-Belgio 3-2 (23-25, 25-18, 23-25, 16-25, 15-9)

Ore 16.00 – Pool E – Iran-Bulgaria 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-23)

Ore 19.00 – Pool F – Brasile-Argentina 0-3 (23-25, 23-25, 18-25)

Sabato 15 luglio 2023 - Semifinali 1°-4° posto

Ore 16.00 Italia-Bulgaria

Ore 19.00 Iran-Argentina

Domenica 16 luglio 2023

Finale 3°-4° posto

Finale 1°-2° posto