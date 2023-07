Europei U17F: ancora un successo per l’Italia

VRNJACKA BANJA (SERBIA) – Nuova vittoria per la Nazionale under 17 femminile ai Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento a Vrnjacka Banja in Serbia e a Békéscsaba in Ungheria.

Questa sera le azzurrine di coach Pasquale D’Aniello si sono infatti imposte 3-0 (25-14, 25-11, 25-17) sull’Estonia nella quinta uscita della Pool I serba; un’altra buona prova quella messa in campo da Bonafede e compagne che, sempre al comando del gioco, hanno chiuso il match dopo poco più di un’ora di gioco, ottenendo di fatto la quarta vittoria su cinque partite.

Un importante conferma per le azzurre dopo il successo per 3-0 ottenuto ieri contro la Bulgaria; la formazione estone, invece, ultima nel girone, questa sera ha provato ad impensierire il team di D’Aniello ma nulla ha potuto contro la superiorità della squadra azzurra. L’Italia tornerà in campo martedì 18 luglio alle ore 20 contro l’Olanda nella penultima uscita della fase a gironi.