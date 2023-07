Vnl Finals: le scelte di De Giorgi

FIRENZE - Al termine del collegiale di Firenze, il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha definito la lista dei 14 azzurri che prenderanno parte alle Finals di Volleyball Nations League in programma a Danzica, in Polonia, dal 19 al 23 luglio. L’Italia affronterà mercoledì 19 alle 20.00 l’Argentina nei Quarti di Finale, squadra già affrontata in VNL nella gara d’esordio in Canada. La partenza per Danzica è prevista per il primo pomeriggio di oggi dall’aeroporto di Pisa.