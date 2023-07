Euro U22M: venerdì scattano le qualificazioni

MARSICOVETERE (POTENZA) - La Nazionale under 21 maschile, che ieri sera a Manama in Bahrein ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di categoria, è rientrata in Italia e nel primo pomeriggio è arrivata a Marsicovetere (PZ) dove, dal 21 al 23 luglio, prenderà parte al Torneo di qualificazione ai Campionati Europei Under 22, in programma il prossimo anno in Olanda. Cinque i tornei di qualificazione in programma in questa settimana: oltre a quello che sarà ospitato in Italia (Pool A), si giocherà anche in Austria (Pool B), Lettonia (Pool C), Kosovo (Pool D) e Armenia (Pool E). Avversari degli azzurrini in questa qualificazione saranno Montenegro, Bulgaria e Lussemburgo. L’Italia farà il proprio esordio in campo al Palazzetto dello sport Villa d'Agri di Marsicovetere venerdì 21 luglio alle ore 18.30 contro il Lussemburgo.