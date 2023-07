Vnl Finals: domani i quarti con Italia-Argentina

DANZICA (POLONIA) - Giornata di vigilia per gli azzurri a Danzica, in Polonia, alle Finals di Volleyball Nations League che prenderanno il via domani con la prima giornata di Quarti di Finale che vedrà scendere in campo l’Italia alle 20.00 con l’Argentina, squadra che ha segnato l’inizio del cammino in questa VNL, con la sconfitta subita all’esordio ad Ottawa lo scorso 6 giugno. L’Italia di Ferdinando De Giorgi arriva alle Finals da quarta della classe, dopo la Fase Preliminare, frutto di 9 vittorie e 26 punti conquistati con un crescendo che dal Canada ha portato all’en plein delle Filippine, week chiusa con quattro vittorie su quattro. Sciolto il dubbio sul reparto liberi, De Giorgi ha portato in Polonia Balaso e Scanferla, gli azzurri hanno raggiunto Danzica nella serata di ieri, al termine del collegiale di cinque giorni tenuto a Firenze e nel pomeriggio di oggi hanno svolto la prima seduta di allenamento sul campo da gioco della Ergo Arena. Yuri Romanò, sempre presente dalla prima gara in Canada, è risultato il miglior realizzatore azzurro con 191 punti. Tra i 26 atleti coinvolti nelle tre week del torneo, sei hanno fatto il loro esordio internazionale con la maglia della seniores. Tra gli avversari, battuti 41 volte nella storia, in evidenza il centrale di Milano Agustin Loser, miglior muro della fase preliminare con 51 messi a segno. Tra i migliori realizzatori argentini lo schiacciatore Palonsky, autore di 178 punti.



A presentare le Finals è il capitano degli azzurri Simone Giannelli: «Arriviamo a queste Finals dopo un percorso intenso, dopo tanti viaggi e tante partite sulle spalle ma con tanti ragazzi che hanno giocato, sono contento perché anche nell’ultima week è stato dato spazio anche a tanti giovani esordienti che hanno fatto bene in queste occasioni. Siamo carichi, è un torneo tosto, siamo qui tra le prime otto e vogliamo giocarci tutto quello che abbiamo. Saranno delle Finals difficili, tutte le otto squadre sono di altissimo livello, saranno partite toste per tutti, non ci sono Quarti scontati, tutti vorranno giocarsela per arrivare fino in fondo. L’Argentina, da quando sono in nazionale e ci gioco contro, è una squadra forte, sono atleti che non mollano mai e con tanto talento. Sarà una partita tosta con due squadre che vogliono accedere alle semifinali, sarà una partita di alto livello e il campo dirà chi andrà avanti. Sono contento e felice di essere qui, è il secondo anno di fila che ci qualifichiamo per le Finals, mi piacerebbe arrivare fino a domenica potendoci giocare una medaglia, ma ora pensiamo all’Argentina e questa è la nostra finale per ora, non vediamo l’ora di entrare in campo».

I 14 CONVOCATI -

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Fabrizio Gironi, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Lo staff è composto da Ferdinando De Giorgi (1 All.), Massimo Caponeri (2 All.), Nicola Giolito (Ass. All., Preparatore), Sebastiano Cencini, Fabio Rossin (Fisiosterapisti), Piero Benelli (Medico), Ivan Contrario (Scoutman), Vittorio Sacripanti (Dirigente), Giacomo Giretto (Team Manager), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista).

IL PROGRAMMA DELLE FINALS -

Quarti di Finale

19/07/2023

ore 17:00 USA – Francia

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena (NOW TV)

Telecronaca di Roberto Prini, Commento di Andrea Zorzi

Streaming su Volleyball World TV

ore 20:00 Italia – Argentina

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena (NOW TV)

Telecronaca di Stefano Locatelli, Commento di Andrea Zorzi

Streaming su Volleyball World TV

20/07/2023

ore 17:00 Giappone – Slovenia

Sky Sport Summer (NOW TV)

Telecronaca di Fabrizio Monari, Commento di Andrea Zorzi

Streaming su Volleyball World TV

ore 20:00 Polonia – Brasile

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena (NOW TV)

Telecronaca di Stefano Locatelli, Commento di Andrea Zorzi

Streaming su Volleyball World TV

22/07/2023

Semifinale - Danzica (Polonia) ore 17:00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena (NOW TV)

Streaming su Volleyball World TV

Semifinale - Danzica (Polonia) ore 20:00

Sky Sport Summer (NOW TV)

Streaming su Volleyball World TV

23/07/2023

Finale 3°/4° posto - Danzica (Polonia) ore 17:00

Sky Sport Arena (NOW TV)

Streaming su Volleyball World TV

Finale 1°/2° posto - Danzica (Polonia) ore 20:00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena (NOW TV)

Streaming su Volleyball World TV