Italia-Argentina 3-0: azzurri in semifinale di Nations League. Rivivi la diretta

DANZICA (POLONIA) - L'Italia di Fefè De Giorgi batte nettamente l'Argentina 3-0, e strappa il biglietto per le semifinali della Volleyball Nations League 2023. Gli azzurri si sono imposti in poco più di un'ora con il risultato di 25-17, 25-13, 25-14. Sabato la sfida con gli Stati Uniti: in palio un posto in finale. Rivivi la diretta del match.