Europei U17M: esordio vincente per gli azzurrini

PODGORICA (MONTENEGRO) - Esordio vincente per la Nazionale under 17 maschile ai Campionati Europei di categoria che hanno preso il via oggi a Podgorica in Montenegro. Questa sera gli azzurrini guidati dal tecnico Monica Cresta si sono imposti 3-0 (25-22, 25-19, 25-13) sull’Olanda.

Una partita in crescendo per Cremoni e compagni. Superata l’emozione dell’esordio gli azzurrini sono stai bravi a trovare un buon ritmo già nel primo set. Conquistata la prima frazione, l’Italia è cresciuta ulteriormente in rendimento e continuità nei set successivi senza lasciare agli avversari la possibilità di rientrare in partita.

Miglior realizzatore di serata lo schiacciatore Nicolò Garello (14 punti, 1 muro, 57% in attacco). Gianluca Cremoni (10 punti) e Alessandro Benacchio (11 punti, 1 ace, 3 muri) gli altri due azzurrini che hanno chiuso il match in doppia cifra.

L’Italia tornerà in campo domani pomeriggio alle 15.00 per affrontare la Francia nella seconda giornata della rassegna continentale.

CRONACA – Per queto esordio ai Campionati Europei under 17 maschile il tecnico Monica Cresta sceglie il sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Bertoncello e Garello, i centrali Benacchio e Ciampi e il libero Giani.

In avvio di partita gli azzurrini rispondono prontamente al primo tentativo di allungo dell’Olanda (3-5) e ristabiliscono la parità (6-6). Le due formazioni procedono quindi sostanzialmente appaiate fino all’11-11 quando sono i ragazzi di coach Cresta ad aumentare il ritmo (13-11, 15-13). Gli avversari provano a tenere il passo (15-15, 18-16, 20-20), ma sono gli azzurrini a trovare per primi la continuità necessaria a conquistare il primo set (25-22).

E’ l’equilibrio a caratterizzare la ripresa del gioco (3-3, 6-6). Il cambio di passo è di marca azzurrina: i ragazzi Cremoni e compagni aumentano il ritmo (11-7), allungano (17-12) e non permettono all’Olanda di recuperare (21-15). Nel finale è ancora l’Italia a imporre il proprio gioco e a conquistare il set (25-19).

Trovati ritmo e continuità è l’Italia ad essere protagonista in campo anche in avvio di terzo parziale (5-2). L’Olanda non riesce a trovare le contromisure necessarie per contenere il buon gioco degli azzurrini che allungano (9-4) e piazzano il break che vale il +9 (9-5, 14-5). I ragazzi di coach Cresta sono bravi a mantenere alti concentrazione e ritmo (15-7), non permettono agli avversari di rientrare (18-7) e conquistano agevolmente set (25-13) e partita (3-0).