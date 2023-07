Nazionale femminile: dal 24 in raduno a Firenze

FIRENZE - Torna ad allenarsi la Nazionale Femminile dopo qualche giorno di break dopo le Finali della Volleyball Nations League. Le azzurre si ritroveranno a Firenze dal 24 al 31 luglio per il primo collegiale di preparazione in vista dei Campionati Europei, in programma dal 15 agosto al 3 settembre. Il CT Davide Mazzanti ha convocato per questa prima parte di preparazione 18 atlete. Myriam Sylla, Anna Danesi e Beatrice Parrocchiale si uniranno al gruppo giovedì 27 luglio.