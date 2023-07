Europei U17M: seconda vittoria per gli azzurrini

PODGORICA (MONTENEGRO) - Seconda vittoria per la Nazionale under 17 maschile ai Campionati Europei di categoria, che hanno preso il via ieri a Podgorica in Montenegro. Oggi pomeriggio all’Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar gli azzurrini si sono imposti 3-2 (22-25, 25-21, 20-25, 25-23, 15-11) sulla Francia. Una vittoria, quella di oggi, frutto del buon gioco e di una bella prova di carattere dei ragazzi guidati da Monica Cresta. A trascinare gli azzurrini Nicolò Garello, miglior realizzatore di giornata con 22 punti (3 muri, 59% in attacco). Tra le fila dell’Italia, dopo due intense ore di gioco, hanno chiuso in doppia cifra anche Alessandro Benacchio (10 punti, 1 ace, 2 muri, 64%in attacco), Lorenzo Ciampi (10 punti, 1 ace, 1 muro, 67% in attacco) e Manuel Zlatanov (10 punti, 3 muri).