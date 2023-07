VNL Finals: Azzurri verso la semifinale con gli USA

DANZICA (POLONIA) - Italia, USA, Polonia e Giappone, le quattro top di Volleyball Nations League, si preparano ad affrontare le semifinali in programma domani alla Ergo Arena, nel week end che assegnerà le medaglie del torneo intercontinentale giunto alla sua quinta edizione e che ha visto l’Italia chiudere al quarto posto nel 2022 le Finali di Bologna. Dopo un percorso fatto di 9 vittorie nella Fase Preliminare, la vittoria per 3-0 nei Quarti sull’Argentina, ha proiettato gli azzurri alla semifinale con gli USA che hanno dovuto faticare per superare l’ostacolo Francia, battuta solo al tie break, con Andreson autore di 22 punti, seguito da Jaeschke e Defalco. Tra gli azzurri, nella vittoria netta contro l’Argentina, spiccano i 15 punti personali di Michieletto, ma soprattutto l’esser stati capaci di mantenere alta la concentrazione senza mai dar modo all’Argentina di reagire, analisi confermata dal Commissario Tecnico De Giorgi nel post gara.

Nelle 88 sfide, sono 49 le vittorie azzurre sugli Stati Uniti mentre nell’ultimo incontro, proprio in questa Volleyball Nations League, gli USA si sono imposti 3-0 ad Ottawa in Canada.

Il percorso tracciato dall’Italia in questa prima parte di stagione, presentando la semifinale con gli USA, con lo sguardo rivolto anche all’intera stagione, lo ha raccontato uno dei “veterani” di questo gruppo, Daniele Lavia: «Ci siamo conquistati questa semifinale che sarà bella da giocare. Tutte le semifinali sono complicate, questa ancora di più perché gli USA sono una squadra forte, difficile da affrontare. Abbiamo fatto un percorso di tre settimane, abbiamo cambiato tanto, arriviamo con maggior consapevolezza nei nostri mezzi, cercheremo di mettercela tutta. Siamo all'inizio di un lungo percorso, abbiamo lavorato per un mese tutti insieme, in maniera un pò discontinua avendo tante partite da affrontare, ma proprio queste ci hanno permesso di migliorare i meccanismi del nostro gioco. L'estate è lunga, c'è tanto da fa re, abbiamo la forza per cercare di migliorare e combattere per tutti gli obiettivi. Mi ritengo un "giovane" ma certamente il nostro compito è anche quello di aiutare i nuovi innesti ad entrare in questo gruppo. Ritengo il nostro un gruppo semplice, che ha voglia di stare bene insieme. Noi, con più tempo all'interno di questo gruppo, cerchiamo di aiutare i nuovi arrivati nell'approccio agli allenamenti, alle partite, anche un semplice consiglio credo possa aiutare. Cerchiamo di fare il massimo per cercare di integrare tutti nel miglior modo possibile. Il gruppo è la forza di questa squadra, stiamo bene insieme, lavoriamo bene, ognuno vuole il meglio per l'altro, cerchiamo di dare il massimo ogni volta che si è chiamati in causa e questo sicuramente aiuta tutti».