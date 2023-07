Europei U17M: L’Italia è inarrestabile

PODGORICA (MONTENEGRO) - Terza vittoria, in altrettante gare disputate, per la Nazionale under 17 maschile impegnata nei Campionati Europei di categoria, in corso a Podgorica in Montenegro.

Oggi pomeriggio all’Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar gli azzurrini si sono imposti 3-0 (25-18, 25-16, 25-18) sulla Serbia. Un risultato mai in discussione per la squadra guidata da Monica Cresta che ha dominato per lunghi tratti il match e che è riuscita imporre il proprio gioco sin dall’avvio. Migliori realizzatori di giornata gli azzurrini Gianluca Cremoni e Simone Bertoncello, entrambi autori di 12 punti. Domani il programma dei campionati Europei under 17 maschile prevede una giornata di riposo. Gli azzurrini torneranno in campo domenica 23 luglio alle ore 12.30 per disputare il match contro la Finlandia.

LA CRONACA – Nella terza giornata dei Campionati Europei under 17 maschile il tecnico Monica Cresta schiera il sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Bertoncello e Garello, i centrali Ruzza e Ciampi e il libero Giani.

E’ l’Italia a imporre il proprio gioco sin dalle prime battute (6-1). La Serbia fatica a ingranare e non riesce a contenere il buon gioco degli azzurrini che restano ampiamente in vantaggio (8-4, 14-8). I ragazzi di coach Cresta non hanno flessioni nel rendimento, continuano a macinare buon gioco e punti (22-14) e conquistano agevolmente il primo set (25-18).

In avvio del secondo parziale Zlatanov scende in campo al posto di Garello, mentre il resto del sestetto resta invariato. Sono ancora gli azzurrini a dettare il ritmo in campo alla ripresa del gioco (6-2). La razione della Serbia non è sufficiente per contrastare l’azione dell’Italia che si mantiene in vantaggio (9-4) e allunga ulteriormente (13-5, 15-7). L’inerzia del set non cambia (18-9), gli azzurrini non rallentano (21-11) e si portano senza problemi sul 2-0 (25-16).

Cambi nel sestetto dell’Italia per la terza frazione: in campo Argilagos e Zara, al posto di Porro e Ciampi. La Serbia prova a sorprendere gli azzurrini (3-5), ma Cremoni e compagni sono bravi a ritrovare subito buon ritmo e a ristabilire la parità (6-6). Le due formazioni viaggiano quindi sostanzialmente punto a punto con l’Italia che ricuce prontamente a ogni tentativo di allungo avversario (8-10, 10-10, 11-13, 14-14). Decisiva la ripartenza degli azzurrini (16-14) che ritrovano buona continuità (20-17), non permettono agli avversari di rientrare (22-18) e conquistano set e partita (25-18).

IL TABELLINO -

ITALIA-SERBIA 3-0 (25-18, 25-16, 25-18)

ITALIA: Bertoncello 12, Ruzza 4, Cremoni 12, Garello 4, Ciampi 9, Porro 1; Giani (L), Usanza (L), Boschini 1, Argilagos 1 Zara 2, Zlatanov 6. Ne: Benacchio. All. Cresta.

SERBIA: Aleksic 2, Stojkovic 4, Kulpinac 10, Brasanac 4, Skoric 10, Colakovic 2; Juric (L), Peric, Juric (L), Vuckovic, Bogosavljevic. Ne: Radovanovic, Stefanovic, Strbac. All. Milenkovic.

ARBITRI: Mihajlo Milojevi? (SLO), Jelena Mitrovic (MNE).

DURATA SET: 21’, 22’, 23’

ITALIA: 3 a, 9 bs, 10 mv, 20 et

SERBIA: 2 a, 12 bs, 7 mv, 23 et

RISULTATI E CALENDARIO POOL II -

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25)

Ore 17.30 – Polonia-Spagna 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25)

Ore 20.00 – Italia-Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-13)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spagna 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25)

Ore 15.00 – Francia-Italia 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda 3-2 (25-27, 25-18, 15-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 – Serbia-Polonia 0-3 (12-25, 12-25, 20-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda 3-0 (25-22, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia 3-1 (16-25, 25-18, 25-14, 25-18)

Ore 17.30 – Italia-Serbia 3-0 (25-18, 25-16, 25-18)

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia

Ore 15.00 – Olanda-Polonia

Ore 17.30 – Francia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia

Ore 17.30 – Italia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia

Ore 15.00 – Olanda-Serbia

Ore 17.30 – Polonia-Francia

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia

Ore 15.00 – Finlandia-Francia

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca

Ore 20.00 – Polonia-Italia