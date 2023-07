L' Under 17 sfida la Finlandia

PODGORICA (MONTENEGRO)-Giornata di riposo per la Nazionale under 17 maschile impegnata nei Campionati Europei di categoria a Podgorica in Montenegro. Gli azzurrini, guidati da Monica Cresta, torneranno in campo domani alle ore 12.30 all’Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar per affrontare la Finlandia.