Europeo Under 17 F.: l'Italia in finale, Grecia ko

VRNJACKA BANJA (SERBIA) - L’Italia vola in finale . Sarà Italia-Turchia la finale dei Campionati Europei Under 17 femminili. Questa sera allo Sportska Hala di Vrnjacka Banja (Serbia), dopo piu di due ore e mezza di gioco, le azzurrine di coach Pasquale d’Aniello si sono imposte 3-2 (25-21, 25-13, 15-25, 25-27, 16-14) sulla Grecia, conquistando così il pass per il match che domani, alle ore 18, metterà in palio il titolo continentale di categoria. Nella prima semifinale la Turchia ha superato 3-1 (26-24, 25-15, 19-25, 25-23) la Croazia.

Come annunciato in fase di presentazione dal tecnico azzurro, la Grecia, dominatrice della Pool II (7 v, 0 p, 20 pt), si è rivelata essere una squadra molto forte e ostica da affrontare. Vinti i primi due set dall’Italia, la Grecia ha poi recuperato vincendo la terza e la quarta frazione; le azzurre sono state poi brave a non disunirsi nei momenti più importanti del tie break, ottenendo così il sesto successo consecutivo e la conseguente qualificazione in finale.

Per questa semifinale il tecnico azzurro Pasquale D’Aniello si affida al sestetto con la diagonale Spaziano-Caruso, le schiacciatrici Tosini e Peroni, le centrali Bovolenta e Quero e al libero Bonafede.

L’Italia parte con il piglio giusto e un attacco di Ludovica Tosini porta le azzurre a +2 sulle avversarie (4-2); brava la Grecia a reagire e a trovare prima la parità sul 5-5 e poi il controsorpasso sul 5-7. La battaglia sotto rete fra le due squadre va avanti fino al 14-12 Grecia, quando coach D’Aniello ferma il ritmo del gioco avversario chiamando il time out. Le due centrali azzurre suonano la carica: l’attacco di Bovolenta e il primo tempo di Veronica Quero ristabiliscono la parità sul 16-16. La schiacciatrice azzurra Stella Caruso trova il mani out avversario e l’Italia rimette il naso fuori (17-16). Nazionale azzurra che poi trova il massimo vantaggio sul 20-16, ma la Grecia con orgoglio prova a rimanere a contatto riportandosi a -2. Un attacco di Ludovica Tosini chiude il set in favore Italia sul 25-21.

Dopo un momentaneo equilibrio che caratterizza l’inizio della seconda frazione di gioco, l’Italia alza la voce. I muri di Spaziano e Tosini e l’attacco di Bovolenta portano la formazione azzurra a +5 sulle avversarie (12-7); vantaggio che l’Italia amministra bene trovando il +6 (16-10) sulle rivali. La formazione di coach D’Aniello tiene alto il ritmo di gioco e la Grecia fa fatica a contrastare gli attacchi azzurri; un servizio vincente di Gaia Novello fissa il risultato sul 22-13 Italia. L’attacco di Tosini, il guizzo di Spaziano e un altro ace di Novello chiudono la seconda frazione sul 25-13 Italia.

Inizio di terzo set vede la Grecia portarsi in vantaggio, trovando il +3 (4-7) sull’Italia e costringendo il tecnico azzurro a chiamare il time out; al rientro in campo però la Grecia con determinazione incrementa il vantaggio a +5 (5-10). Gli attacchi della formazione di coach Konstantinos continuano e l’Italia subisce il colpo; la Grecia si porta sul 14-8. Un importante turno in servizio della schiacciatrice Dimitra Nanou mette in difficoltà la ricezione azzurra e la Grecia trova il +10 sull’Italia (19-9). Forti del vantaggio acquisito le greche chiudono il set 25-15, riportandosi a una sola distanza dall’Italia (1-2).

Subito allungo Grecia all’inizio del quarto set (4-1); svantaggio che l’Italia ha prontamente recuperato (4-4). Ancora degli importanti turni in battuta di Gaia Novello portano l’Italia +4 (12-7). Partita vibrante. L’Italia continua ad attaccare e Ludovica Tosini mette a terra la palla del 14-10; le greche Nanou e Tikmanidou ricuciono lo strappo e fissano il punteggio in parità sul 14-14. L’Italia ritrova il break di vantaggio e passa dal 16-14 al 19-17, al 21-19. Bagarre sul finale di set. La Grecia ristabilisce prima la parità sul 21-21 per poi annulla quattro match point all’Italia. L’allungo decisivo è della Grecia che riesce a chiedere sul 27-25 finale e ad allungare il match al tie break.

Equilibrato anche l’inizio del tie break con le squadre che passano dal 2-2 al 7-7; le atlete di coach Konstantinos allungano e trovano il vantaggio sul 11-8. Pronta reazione azzurra che con un attacco di Caterina Peroni e con un ace di Arianna Bovolenta ristabiliscono la parità sul 11-11. Si procede punto a punto (13-13, 14-14); al secondo match point Ludovica Tosini chiude la pratica Grecia sul 16-14. Una grande Italia è in finale ai Campionati Europei di categoria.

I PROTAGONISTI-

Carola Bonafede (Italia)- « Siamo molto felici. È stata una partita molto difficile. Siamo state davvero bravissime. Per noi si è trattato della prima semifinale in un campionato europeo. Siamo state molto concentrate e abbiamo tirato il carattere nei momenti decisivi del match. Siamo state davvero una squadra, anche chi ha giocato meno. Abbiamo meritatamente conquistato l’accesso in finale. Domani contro la Turchia? Sarà un'altra bella sfida contro una grande squadra. Daremo sicuramente il meglio. Non vediamo già l’ora di giocare ».

IL TABELLINO-



GRECIA-ITALIA 2-3 (21-25, 13-25, 25-15, 27-25, 14-16)

GRECIA: Drempela 5, Nanou 21, Karagianni 5, Dagre 2, Tikmanidou 28, Katsali 5, Bitsaktsi (L). Zeimpeki, Stylianesi, Terzaki, Dimitriou 1, Papathanasiou 1, Priniotaki 3, Klaoudatou. All. Konstantinos.

ITALIA: Quero 8, Spaziano 6, Tosini 24, Bovolenta 9, Caruso 10, Peroni 2, Bonafede (L). Novello 13, Schillkowski, Cornelli, Moroni 4, Spada, Sismondi. N.e. Aimaretti. All. D’Aniello.

ARBITRI: Zaur Hajiyev (AZE), Andrei Savu (ROM)

DURATA SET: 31’, 24’, 24’, 36’, 22’ Tot: 101’

LE CLASSIFICHE AL TERMINE DELLA PRIMA FASE-

Pool I (Serbia): 1. Croazia (7 v, 0 p, 19 pt); 2. Italia (6 v, 1 p, 17 pt); 3. Polonia (4 v, 3 p, 12 pt); 4. Bulgaria (3 v, 4 p, 10 pt); 5. Olanda (3 v, 4 p, 9 pt); 6. Serbia (3 v, 4 p, 9 pt); 7. Estonia (1 v, 6 p, 6 pt); 8. Georgia (1 v, 6 p, 2 pt).

Pool II (Ungheria): 1. Grecia (7 v, 0 p, 20 pt); 2. Turchia (5 v, 2 p, 15 pt); 3. Slovenia (4 v, 3 p, 13 pt); 4. Belgio (3 v, 4 p, 10 pt); 5. Ungheria (3 v, 4 p, 9 pt); 6. Francia (2 v, 5 p, 6 pt); 7. Germania (2 v, 5 p, 6 pt); 8. Romania (2 v, 5 p, 5 pt).

RISULTATI e CALENDARIO-



Sabato 22 luglio



Semifinali

Croazia-Turchia 1-3 (24-26, 15-25, 25-19, 23-25)

Grecia-Italia 2-3 (21-25, 13-25, 25-15, 27-25, 14-16)

Domenica 23 luglio



Finale 3/4° posto

Ore 15.30, Croazia-Grecia

Finale 1/2° posto

Ore 18.00, Turchia-Italia