Volley, diretta Nations League: Italia-Giappone 0-2 (18-25, 23-25) LIVE

DANZICA (POLONIA) - Archiviata la pesante sconfitta contro gli Usa in semifinale , l' Italvolley del ct Fefè De Giorgi si gioca la finale per il terzo/quarto posto della Nations League contro il Giappone . Segui la diretta della partita.

18:10

Italia-Giappone 15-8

Decisamente megli gli azzurri finora, che prendono il largo grazie ad un'ottima difesa.

18:07

Italia-Giappone 11-6

Restano avanti gli azzurri, con un servizio ottimo in questa fase. Altro ace, stavolta per Michieletto.

18:04

Italia-Giappone 7-4

Partono megli gli azzurri nel terzo set, che allungano grazie ad un doppio ace del capitano Giannelli.

17:59

Al via il terzo set tra Italia e Giappone

Il Giappone conduce 2-0 la finale del terzo/quarto posto, l'Italia ha bisogno di una scossa per riaprire il match.

17:55

Italia-Giappone 23-25, 2-0 per gli asiatici!

Il Giappone rimonta dal 21-23 e chiude il secondo parziale con il decisivo punto di Ishikawa.

17:52

Italia-Giappone 23-23

Nuovo pareggio del Giappone: prima l'errore a servizio di Lavia, poi l'attacco vincente di Takahashi. Time out per De Giorgi.

17:50

Italia-Giappone 22-20

L'attacco di Lavia allontana le velleità di rimonta asiatiche.

17:47

Italia-Giappone 21-18

Super muro di Daniele Lavia! Gli azzurri volano sul +3 in una fase delicata del match. Time out per il ct nipponico Blain.

17:45

Italia-Giappone 18-18

Sotto di 2 punti sul 18-16, gli asiatici trovano la nuova parità con un primo tempo vincente di Yamauchi e un punto di Ishikawa.

17:41

Italia-Giappone 16-14

Azzurri sul +2 grazie all'errore a servizio di Miyaura.

17:38

Italia-Giappone 11-11

Primo tempo di Yamauchi: il Giappone trova il pareggio. Altro time out per De Giorgi.

17:36

Italia-Giappone 10-8

Si rifanno sotto gli asiatici con il break di Takahashi.

17:34

Italia-Giappone 9-5

Attacco di Lavia che va a segno: +4 per gli azzurri.

17:31

Italia-Giappone 6-2

Ottimo avvio per gli azzurri nel secondo set: il muro di Russo vale il vantaggio per i ragazzi di De Giorgi che poi incrementano il parziale con i muri di Lavia e Galassi. La palla fuori di Ishikawa fa volare l'Italvolley sul +4!

17:27

Al via il secondo set tra Italia e Giappone

Gli azzurri cercano il pareggio nel set dopo un primo parziale sottotono.

17:23

Italia-Giappone 18-25 nel primo set

Gli asiatici vincono il primo parziale con due ace consecutivi di Miyaura.

17:22

Italia-Giappone 16-21

Asiatici anche fortunati: prima una doppia difesa di piede, poi contrattacco giapponese con aiuto del nastro che premia Otsuka.

17:20

Italia-Giappone 15-19

Il primo tempo vincente di Yamauchi e il contro break di Miyaura fanno volare il Giappone sul +4.

17:17

Italia-Giappone 13-16

Due punti consecutivi per Michieletto che trascina gli azzurri. Romano segna poi il -3 per gli azzurri: set riaperto.

17:15

Italia-Giappone 9-15

Muro vincente di Russo ma Takahashi ristabilisce il nuovo +6 per il Giappone.

17:13

Italia-Giappone 7-13

Gli asiatici volano sul +5 in questo primo set con un ace di Miyaura. Altro time out chiamato da De Giorgi: azzurri poco concentrati finora.

17:11

Italia-Giappone 7-11

Azzurri lenti, con il Giappone abile a trovare le giuste contromisure nella doppia fase.

17:06

Italia-Giappone 3-6

Un block-out di Ishikawa porta gli asiatici sul +3. Time out chiamato da De Giorgi.

17:04

Italia-Giappone 3-4

Ottimo avvio per gli azzurri che portano sul 3-1 con un ace di Michieletto ma il Giappone reagisce e trova la rimonta.

17:01

Inizia il match!

Al via la sfida tra Italia e Giappone, valida per il terzo posto della Nations League 2023.

17:00

Italia, il sestetto di De Giorgi

Il commissario tecnico conferma i titolarissimi: Giannelli-Romanò è il duo che compone la diagonale palleggiatore-opposto, Russo e Galassi al centro, Michieletto e Lavia a schiacchiare. Balaso invece è il libero. Italia in completo azzurro, Giappone in rosso.

16:55

Ci siamo: Italia e Giappone pronte a sfidarsi

Le due formazioni terminano il riscaldamento. Tra pochi istanti sarà la volta degli inni nazionali e poi si alzerà il sipario sulla finale che vale il terzo posto nella Nations League 2023.

16:50

Italia, obiettivo terzo posto

Il miglior risultato dell’Italvolley nella Nations League è il quarto posto dello scorso anno: sconfitta 3-0 dalla Polonia nelle Finals di Bologna per la medaglia di bronzo.

16:40

Italia-Giappone, i precedenti

Le due formazioni si sono sfidate proprio nell’ultima giornata del round robin: gli azzurri, che vinsero 3-1 lo scorso 8 luglio al termine di una vera e propria battaglia, riuscirono a fermare la cavalcata di 10 vittorie consecutive degli asiatici. I campioni del mondo in carica hanno inoltre vinto 3 degli ultimi 5 scontri diretti contro la Nazionale nipponica.

16:30

Italia-Giappone vale oro... per il ranking

La sfida alla formazione nipponica non vale solo il terzo gradino del podio della Nations League ma è fondamentale per gli azzurri soprattutto in ottica World ranking: vincere significa conquistare punti cruciali per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ergo Arena, Danzica (Polonia)