VNL: l'Italia ko anche col Giappone e quarto posto finale

DANZICA (POLONIA)- Un'Italia altalenante e poco continua nel gioco cede al tie break al Giappone e conclude la Volleyball Nations League 2023 al quarto posto. Oggi gli azzurri hanno vanificato una bella rimonta che li ha portati dallo 0-2 al 2-2 cedendo al tie break 3-2 (25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9) a Miyaura e soci che oggi hanno dimostrato maggiore condizione e voglia di conquistare il podio rispetto agli uomini di De Giorgi . Il risultato finale comunque conferma quanto fatto ottenuto dagli azzurri nello stesso torneo alle Finals di Bologna, eguagliando il miglior piazzamento dal 2018, anno di nascita della VNL. Il Giappone riscatta così la sconfitta subita nelle Filippine nella week 3, ottenendo la medaglia di bronzo dopo una Volleyball Nations League condotta fino all'ultimo e chiusa al secondo posto al termine della Fase Preliminare. Senza il suo opposto titolare Nishida, i ragazzi di Philippe Blain sono stati capaci di portare a casa il primo set e ribaltare il secondo, con gli azzurri sempre avanti, e vincere al quinto set dopo la reazione degli azzurri capaci di cambiare volto alla gara portandola al tie break. Sono stati in totale 26 gli atleti coinvolti in questa Volleyball Nations League, di cui 6 esordienti, tra questi Romanò e Rinaldi sono stati quelli sempre presenti dal Canada alla Polonia. L'Italia chiude quindi la VNL con 10 vittorie, di cui 9 nella Fase Preliminare e quella nei Quarti con l'Argentina, e 5 sconfitte proiettandosi al prosieguo di questa lunga stagione estiva che, dopo un breve periodo di riposo, vedrà gli azzurri ritrovarsi in preparazione dei prossimi Campionati Europei che si giocheranno in Italia. Nel percorso di preparazione è previsto il Memorial Hubert Wagner, in programma a Cracovia dal 18 al 20 agosto. Il gruppo rientrerà in Italia nel primo pomeriggio di domani con un volo diretto da Danzica a Pisa.

Azzurri in campo nel primo set con il consueto 6+1 di queste Finals, Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi centrali, Balaso libero, Giappone senza Nishida, infortunatosi ieri. Italia avanti 3-1 con l’attacco vincente di Michieletto, le difese del Giappone e qualche errore da parte degli azzurri portano i nipponici avanti 6-3. Lavia, oggi in equal jersey nel primo set, mette a terra il sesto punto per gli azzurri che rincorrono il Giappone avanti 8-6. L’ace su Lavia porta il Giappone avanti 12-7, macinando difese, muri e attacchi punto fino al 15-9. Sul turno in battuta di Michieletto, l’Italia prova a recuperare, 16-13. Il muro di Romanò accorcia a due i punti di distacco. Dentro Rinaldi per Lavia, Giappone avanti 22-18. Il doppio ace su Rinaldi consegna il primo set al Giappone 25-18.

Il secondo set inizia con l’attacco vincente di Michieletto il il 6+1 iniziale mandato in campo. Primi scambi equilibrati con l’Italia avanti 3-2, Galassi ferma l’attacco giapponese a muro 5-2. Giannelli gioca bene con il primo tempo di Russo, Italia avanti 11-8. Il Giappone trova la parità sul 11-11. L’Italia prova a ritrovare il vantaggio, lo fa sul 13-11 con due punti di vantaggio mantenuti fino al 18-16, il muro di Lavia porta a tre i punti di vantaggio 21-18, Giannelli di prima intenzione firma il 23-21 fino alla parità ritrovata dal Giappone sul 23-23, l’errore di Romanò in attacco porta il Giappone sul 24-23, set chiuso dai nipponici sul 25-23.

Nel terzo set De Giorgi da fiducia al 6+1 dei primi due, Giappone avanti 3-2, Russo ne approfitta della ricezione lunga giapponese, suo il punto del 4-4. L’ace di Giannelli porta avanti l’Italia 7-4, quello di Michieletto sul 9-5. L’Italia cerca di alzare il muro mettendo in difficoltà l’attacco giapponese, ne approfitta Russo suo il primo tempo del 11-6. L’Italia reagisce, il muro di Michieletto prima e l’attacco di Lavia dopo portano avanti gli azzurri sul 15-8.Il Giappone resta attaccato al set, vincente il block out con l’Italia avanti 17-11. L’ace di Miyaura vale il punto numero 16 con l’Italia avanti 21-16. L’Italia accorcia le distanze conquistando il terzo set sul 25-17.

Quarto set come i precedenti, stesso 6+1 per l’Italia. Il muro di Ran vale il 2-1 per il Giappone. Russo restituisce a Ran il muro, suo il punto del 3-3, quelli di Galassi invece porta gli azzurri sul 7-5, vantaggio che aumenta sul 12-6. Qualche errore di troppo da parte dei giapponesi permette all’Italia di aumentare il distacco, 16-10. Italia brava a gestire il vantaggio fino alla fine del set chiuso a proprio favore sul 25-17.

Nel tie break, Italia con il consueto 6+1 in campo. Primi scambi giocati sull’equilibrio, Ishikawa mette a terra il 4-3 per il Giappone, il muro di Miyaura vale il 5-3. Il pallonetto del Giappone vale il +3, 7-4, il block out porta sul 8-4. L’errore al servizio azzurro porta il Giappone sul 11-5. L’Italia prova a restare attaccata alla partita, il muro sull’attacco giapponese accorcia le distanze 11-7 ma il Giappone mantiene le distanze conquistando set e match col punteggio di 15-9 portando i ragazzi di Blain sul terzo gradino del podio.

IL TABELLINO-

ITALIA-GIAPPONE: 2-3 (18-25, 23-25, 25-17, 25-17, 9-15)

ITALIA: Michieletto 17, Giannelli 7, Galassi 10, Lavia 14, Romanò 15, Russo 12, Balaso (L). Rinaldi. Ne: Gironi, Scanferla (L), Sbertoli. Bottolo, Sanguinetti, Mosca. All. De Giorgi.

GIAPPONE: Onodera 4, Miyaura 21, Yamauchi 9, Sekita, Takahashi 12, Ishikawa 20, Yamamoto (L). Otsuka 1, Nishiyama, Eiro, Tomita, Kentaro. Ne: Ogawa (L), Evbade-Dan. All. Blain

ARBITRI: Mokry (SVK), Macias (MEX)

Durata set; 23’, 27’, 26’, 22’, 12’. Tot: 110

RISULTATI E PROGRAMMA-

QUARTI DI FINALE-

19/07/2023

USA – Francia 3-2 (25-21, 25-18, 17-25, 24-26, 15-9)

Italia – Argentina 3-0 (25-17, 25-13, 25-14)

20/07/2023

Giappone – Slovenia 3-0 (26-24, 25-18, 25-22)

Polonia – Brasile 3-0 (26-24, 25-21, 25-20)

SEMIFINALI-

22/07/2023 -

Giappone – Polonia 1-3 (25-19, 26-28, 17-25, 21-25)

Italia – USA 0-3 (19-25, 18-25, 19-25)

23/07/2023

FINALE 3°/4° POSTO-

Giappone – Italia 3-2 (25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9)

Finale 1°/2° posto -

Danzica (Polonia) ore 20:00

Polonia - USA

*orari di gioco italiani

LA CLASSIFICA FINALE-

1. Usa/Polonia, 2. Usa/Polonia, 3. Giappone, 4. Italia, 5. Argentina, 6. Brasile, 7. Slovenia, 8. Francia, 9. Serbia, 10. Olanda, 11. Germania, 12. Canada, 13. Cuba, 14. Iran, 15. Bulgaria, 16. Cina.