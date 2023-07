Under 17 Femminile: l'Italia è Campione d'Europa

VRNJACKA BANJA (SERBIA) – L'Italia Under 17 Femminile sale sul tetto d'Europa per il secondo anno consecutivo. Come lo scorso anno le azzurrine di Pasquale D'Aniello superano in finale, giocata allo Sportska Hala di Vrnjacka Banja in Serbia, la Turchia.

Le azzurrine nella finale per la medaglia d’Oro si sono imposte per 3-1 (25-12, 25-8, 21-25, 25-19) dimostrandosi nettamente superiori alle avversarie alle quali è stato concesso soltanto il terzo set. L’Italia è giunta alla vittoria finale grazie ad un percorso in crescendo, che nel corso della prima fase ha conquistato sei vittorie e subito una sola sconfitta con la Croazia.