L'Under 22 batte la Bulgaria e stacca il pass per l'Europeo

MARSICOVETERE (POTENZA)- La Nazionale under 22 maschile conquista la terza vittoria consecutiva e conquista il pass per i Campionati Europei under 22 maschile in programma il prossimo anno in Olanda. A otto giorni di distanza dalla semifinale dei Campionati del Mondo under 21 maschile la sfida tra Italia e Bulgaria vede gli azzurrini uscire di nuovo vittoriosi dal campo. Questa sera al Palasport Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) Boninfante e compagni si sono imposti per 3-0 (25-21, 25-17, 26-24). Un successo che vale alla formazione guidata dal tecnico Matteo Battocchio il primo posto della Pool A e la certezza della qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

Per questa ultima partita del torneo di qualificazione ai Campionati Europei under 22 maschile il tecnico Matteo Battocchio si affida al sestetto con la diagonale Boninfante-Bovolenta, agli schiacciatori Iervolino e Orioli, ai centrali Volpe e Bartolucci e al libero Laurenzano.

In avvio di gara la Bulgaria prova a imporre il proprio ritmo (6-3). Gli azzurrini sono bravi a recuperare (6-6) e a passare in vantaggio: Iervolino e Boninfante a segno, 7-10 per l’Italia e time out per la Bulgaria. Gli azzurrini continuano a macinare buon gioco e punti, respingono il tentativo di recupero da parte degli avversari (11-12), e allungano sul +4 (13-17). L’inerzia non cambia (17-21) e gli azzurrini vincono il primo set (21-25).

E’ ancora la Bulgaria a provare ad allungare al rientro in campo (7-5), gli azzurrini sono bravi a ricucire immediatamente (7-7) e il set imbocca i binari dell’equilibrio per un lungo tratto (14-14). Boninfante e compagni passano avanti (14-16), gli avversari recuperano, ma è deciso il cambio di ritmo dell’Italia che trova continuità grazie a un ottimo turno al servizio di Staforini e conquista anche il secondo set (17-19, 17-25).

Prova di carattere e determinazione per gli azzurrini nella terza frazione: sotto all’avvio (4-2, 5-3) gli i ragazzi di coach Battocchio sono stati pronti a recuperare (5-5), a rispondere e passare in vantaggio (5-7). La Bulgaria si conferma avversario coriaceo, tiene il passo (9-9) e il set prosegue punto a punto (13-13). Il time out chiamato da coach Battocchio per interrompere l’accelerazione bulgara (15-13, 17-14) ha l’effetto sperato: Bovolenta e Iervolino a segno e si torna a viaggiare in parità 18-18. Il testa a testa tra le due squadre procede a ritmo serrato, si va ai vantaggi (24-24). Bovolenta e Bartolucci a segno decretano la vittoria dell’Italia (24-26) che conquista anche l’accesso ai Campionati Europei under 22 maschile in programma il prossimo anno in Olanda.

IL TABELLINO-

BULGARIA-ITALIA 0-3 (21-25, 17-25, 24-26)

BULGARIA: Tatarov 6, Damyanov 3, Antov 13, Garkov 13, Buchkov 6, Palev 1; Mitov (L), Stoev, Nikolov, Budurov 3. Ne: Botev (L), Petkov, Baradarov, Dimitrov. All. Burattini.

ITALIA: Iervolino 8, Bartolucci 9, Boninfante 4, Orioli 10, Volpe 5, Bovolenta 18; Laurenzano (L), Staforini. Ne: Eccher (L), Arguelles, Balestra, Fanizza, Russo, Roberti. All. Battocchio.

ARBITRI: Lukas Kralovic (SVK), Alin Mateizer (ROU)

DURATA SET: 21’, 21’, 26’ Tot: 68’

I RISULTATI-

Palazzetto dello sport Villa d'Agri – Marsicovetere (PZ)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 17.30.00 – Montenegro-Bulgaria 0-3 (14-25, 19-25, 16-25)

Ore 20.00 – Italia-Lussemburgo 3-0 (25-12, 25-12, 25-12)

Sabato 22 luglio 2023

Ore 17.30 – Bulgaria-Lussemburgo 3-0 (25-9, 25-13, 25-10)

Ore 20.30 – Montenegro-Italia 0-3 (8-25, 21-25, 20-25)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 17.30 Lussemburgo-Montenegro 0-3 (16-25, 16-25, 19-25)

Ore 20.00 Bulgaria-Italia 0-3 (21-25, 17-25, 24-26)

LA CLASSIFICA DELLA POOL A-

1. Italia (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Bulgaria (2 v, 1 p, 6 pt), 3. Montenegro (1 v, 2 p, 3 pt), 4. Lussemburgo (0 v, 3 p, 0 pt).