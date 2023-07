EYOF: esordio vincente degli azzurri contro il Belgio

MARIBOR (SLOVENIA)-Comincia con una vittoria il percorso della nazionale under 19 maschile nella 17ª edizione estiva dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso di svolgimento a Maribor (Slovenia). Questa mattina, nella gara d’esordio, gli azzurrini di coach Michele Zanin hanno infatti superato 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) il Belgio. Vittoria più che meritata per il gruppo azzurro; sin dalle prime battute Barotto e compagni hanno fatto subito capire alla formazione belga che non sarebbe stata una partita semplice. Match subito in controllo per gli uomini di Zanin; prima frazione di gara dominata dall’Italia che trova subito un importante allungo (14-7), vantaggio che gli azzurrini hanno tenuto ben saldo, riuscendo a chiudere il parziale 25-15. Seconda frazione di gioco più equilibrata (12-12); gli azzurri hanno poi accelerato, riuscendo prima a superare i rivali (19-15), per poi allungare fino al 25-22 di fine seconda frazione. Anche il terzo set è stato a chiaro stampo azzurro; l’Italia, sempre sopra agli avversari, è passata dal 14-11 al 19-16 e senza troppa difficoltà è riuscita a chiudere il match grazie all’attacco di Alessandro Bristot (Top scorer del match con 14 punti) che chiude il match sul 25-19 finale.