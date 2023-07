Europeo Under 17 M.: l'Italia batte la Spagna in rimonta

PODGORICA (MONTENEGRO)- Ai Campionati Europei under 17 maschile l’Italia fa 5 su 5 e conquista la vittoria che vale il primato della classifica nella Pool II prima della seconda e ultima pausa della fase a gironi. Oggi pomeriggio la formazione guidata dal tecnico Monica Cresta si è imposta 3-2 (23-25, 25-21, 25-21, 17-25, 15-13) sulla Spagna. Due intense ore di gioco al temine delle quali è stata la maggiore determinazione degli azzurrini a prevalere. Alla Spagna non sono bastati i 22 punti di Gerar Rejon per avere la meglio.

Sotto nel primo set, Porro e compagni sono stati bravi a imporre il proprio gioco nella seconda e nella terza frazione e a portarsi sul 2-1. Perse continuità e precisione gli azzurrini sono stati costretti al tie-break. Nell’ultimo set, un buon rendimento a muro, qualche errore avversario e un ritrovato ordine hanno permesso ai ragazzi di coach Cresta di conquistare un’importante vittoria.

L’Italia tornerà in campo mercoledì 26 luglio alle ore 20 per sfidare la Repubblica Ceca nella penultima giornata della fase a gironi.

Per questa quinta partita il tecnico Monica Cresta si affida al sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Bertoncello e Garello, i centrali Benacchio e Ciampi e ai liberi Giani e Usanza, in alternanza per ricezione e difesa.

E’ della Spagna il primo vantaggio di giornata (4-7). Gli azzurrini faticano a trovare continuità e gli avversari rimangono avanti (5-9). Il time out chiamato da coach Cresta rimette ordine e l’Italia ristabilisce la parità (9-9). Sono gli azzurrini a rompere l’equilibrio (15-15, 17-15), ma la Spagna recupera (19-19, 21-21) e nel punto a punto finale trova la giusta continuità per conquistare il primo set (23-25).

Dall’avvio del secondo parziale e fino alla fine del match nel sestetto dell’Italia scende in campo Colaci al posto di Cremoni in diagonale con Porro. Sono gli azzurrini a dettare il ritmo di secondo set (6-2) e a mantenere il vantaggio (11-6). Il time out richiesto dalla Spagna non interrompe il buon gioco di Porro e compagni (13-9) che non permettono agli avversari di ricucire (18-14) Il secondo time out chiamato dalla panchina spagnola rimette in corsa i ragazzi di coach Mosquera che recuperano lo svantaggio (18-18). Decisa però la ripartenza degli azzurrini che capitalizzano gli errori avversari, trovano continuità con Garello e si portano sul 1-1 (25-21).

Trovato il giusto ritmo nel set precedente sono ancora gli azzurrini a portarsi in vantaggio all’inizio della terza frazione (7-4). Il time out chiamato dalla Spagna rimette in marcia la formazione iberica che accorcia (10-8), ristabilisce l’equilibrio (12-12) e il set prosegue punto a punto (16-16). Un buon rendimento a muro permette agli azzurrini di riportarsi in vantaggio (19-17, 21-19, 22-20) e si conquistare la terza frazione (25-21).

Al rientro in campo sul 2-1 per l’Italia, la Spagna prova a sorprendere gli azzurrini (1-4). La reazione dei ragazzi di coach Cresta non tarda ad arrivare (4-5, 5-5) e le due formazioni procedono punto a punto (9-9) fino al nuovo allungo della squadra iberica (9-11). Il time out chiamato dalla panchina dell’Italia non riemette in corsa gli azzurrini che faticano ad uscire dal momento di difficoltà (11-14). Un proficuo turno al servizio di Fernandez permette alla Spagna di allungare (14-15, 14-23) e di portare la partita al tie-break (17-25).

E’ l’equilibrio a caratterizzare da subito il 5° set (2-2, 4-4, 6-6). Un muro e un attacco vincente a segno permettono agli azzurrini di arrivare al cambio di campo in vantaggio (8-6). La reazione della Spagna non tarda ad arrivare (9-9) e si torna a viaggiare punto a punto (11-11). Un muro, un ace di Argilagos e l’Italia si porta sul 13-11. Gli azzurrini sono bravi a mantenere la concentrazione (14-12) e a conquistare set e partita (15-13).

IL TABELLINO-

ITALIA-SPAGNA 3-2 (23-25, 25-21, 25-21, 17-25, 15-13)

ITALIA: Bertoncello 13, Benacchio 11, Cremoni 1, Garello 20, Ciampi 9, Porro 4; Giani (L), Usanza (L), Boschini, Argilagos 1, Ruzza, Colaci 16, Zlatanov. Ne: Zara. All. Cresta.

SPAGNA: Garcia 12, Nadal 5, Irache 11, Rejon 22, Amoros 7, Gomez; Barrasa (L), Ripa, Rios 3, Quesada 3, Fernandez. Ne: Del Pino (L), Jimenez, Kunda. All. Mosquera.

ARBITRI: Robin Schoenmakers (BEL), Tajana Kramar Sandl (CRO).

DURATA SET: 25’, 26’, 26’, 23’, 18’ Tot: 118'

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Pool II (Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar - Podgorica): Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda, Spagna

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25)

Ore 17.30 – Polonia-Spagna 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25)

Ore 20.00 – Italia-Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-13)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spagna 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25)

Ore 15.00 – Francia-Italia 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda 3-2 (25-27, 25-18, 15-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 – Serbia-Polonia 0-3 (12-25, 12-25, 20-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda 3-0 (25-22, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia 3-1 (16-25, 25-18, 25-14, 25-18)

Ore 17.30 – Italia-Serbia 3-0 (25-18, 25-16, 25-18)

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia 0-3 (23-25, 27-29, 16-25)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia 0-3 (15-25, 22-25, 22-25)

Ore 15.00 – Olanda-Polonia 0-3 (18-25, 15-25, 21-25)

Ore 17.30 – Francia-Spagna 1-3 (25-27, 25-23, 18-25, 20-25)

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca 3-0 (28-26, 30-28, 25-18)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda 3-0 (25-22, 25-13, 26-24)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (20-25, 27-29, 15-25)

Ore 17.30 – Italia-Spagna 3-2 (23-25, 25-21, 25-21, 17-25, 15-13)

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia

Ore 15.00 – Olanda-Serbia

Ore 17.30 – Polonia-Francia

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia

Ore 15.00 – Finlandia-Francia

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca

Ore 20.00 – Polonia-Italia

Pool I (SC Verde – Podgorica): Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia, Grecia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Belgio 3-2 (17, 25, 25-19, 11-25, 25-19, 15-9)

Ore 15.00 – Gracia-Turchia 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 12-15)

Ore 17.30 – Austria-Bulgaria 0-3 (17-25, 13-25, 23-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Slovenia 0-3 (16-25, 11-25, 16-25)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Turchia-Austria 3-2 (25-23, 19-25, 16-25, 15-10)

Ore 15.00 – Slovenia-Belgio 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 22-25)

Ore 17.30 – Bulgaria-Estonia 3-0 (25-15, 25-12, 25-21)

Ore 20.00 – Montenegro-Grecia 0-3 (20-25, 21-25, 18-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Belgio-Bulgaria 0-3 (19-25, 23-25, 11-25)

Ore 15.00 – Gracia-Slovenia 3-1 (25-20, 19-25, 25-15, 25-17)

Ore 17.30 – Estonia-Turchia 0-3 (20-25, 23-25, 15-25)

Ore 20.00 Austria-Montenegro 3-0 (25-16, 25-16, 25-17)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Grecia-Austria 1-3 (16-25, 25-17, 22-25, 15-25)

Ore 15.00 – Turchia-Belgio 0-3 (13-25, 18-25, 24-26)

Ore 17.30 – Slovenia-Bulgaria 0-3 (19-25, 17-25, 17-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Estonia 0-3 (18-25, 19-25, 15-25)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Slovenia 0-3 (20-25, 25-27, 23-25)

Ore 15.00 – Estonia-Grecia 2-3 (13-25, 26-24, 25-23, 23-25, 9-15)

Ore 17.30 – Bulgaria-Turchia 3-1 (25-13, 18-25, 25-21, 25-18)

Ore 20.00 – Belgio-Montenegro

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Estonia

Ore 15.00 – Grecia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Turchia

Ore 20.00 – Montenegro-Bulgaria

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Slovenia

Ore 15.00 – Bulgaria-Grecia

Ore 17.30 – Belgio-Austria

Ore 20.00 – Turchia-Montenegro

Sabato 29 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (Ore 16.30 e 19.00)

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 - SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 - SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto