L'Under 17 di Monica Cresta sfida la Repubblica Ceca

PODGORICA (MONTENEGRO) -Dopo la giornata di pausa per le formazioni impegnate ai Campionati Europei under 17 maschile in corso a Podgorica in Montenegro, il cammino degli azzurrini, guidati dal tecnico Monica Cresta, riprenderà stasera alle 20.00 quando andrà in scena il via il match con la Repubblica Ceca.

Al momento l’Italia guida la classifica della Pool II con all’attivo 5 vittorie, nessuna sconfitta e 13 punti totali. Gli azzurrini sono incalzati dalla Spagna, al secondo posto con 4 vittorie, 1 sconfitta e 13 punti, e dalla Polonia, terzo posto con 4 vittorie, 1 sconfitta e 12 punti.

Nell’altra Pool è la Bulgaria a guidare la classifica (5 vittorie, 0 sconfitte, 15 punti), seguita da Belgio (3 vittorie, 2 sconfitte, 10 punti) e Grecia (3 vittorie, 2 sconfitte, 9 punti).

LE PAROLE DEL TECNICO MONICA CRESTA-

« Sono soddisfatta del percorso intrapreso dalla squadra fino a questo momento – spiega il tecnico Monica Cresta -. Conquistare cinque vittorie consecutive è sicuramente un buon modo di iniziare una competizione. Sappiamo di avere a disposizione per questo Europeo un roster molto equilibrato in ogni reparto, come dimostra il fatto che ogni volta che i ragazzi sono stati chiamati a scendere in campo hanno sempre dato il loro contributo. Queste cinque vittorie però non devono far calare l’attenzione con cui approcciamo le gare. I giochi non sono ancora fatti e, con questa formula, bisogna arrivare nelle prime due posizioni del girone per poter accedere alle semifinali e alle finali. Come noi, nella nostra pool, Polonia e Spagna sono ancora in lizza per il passaggio del turno e da parte nostra occorrerà affrontare al meglio e con la massima concentrazione le due sfide con Repubblica Ceca e, soprattutto con la Polonia, che sono avversari da non sottovalutare ».

LE CLASSIFICHE-

Pool I: 1. Bulgaria (5 v. 0 p, 15 pt), 2. Belgio (3 v, 2 p, 10 pt), 3. Grecia (3 v, 2 p, 9 pt), 4. Turchia (3 v, 2 p, 7 pt), 5. Austria (2 v, 3 p, 7 pt), 6. Slovenia (2 v, 3 p, 6 pt), 7. Estonia (2 v, 3 p, 6 pt), 8. Montenegro (0 v, 5 p, 0 pt).

Pool II: 1. Italia (5 v, 0 p, 13 pt), 2. Spagna (4 v, 1 p, 13 pt), 3. Polonia (4 v, 1 p, 12 pt), 4. Francia (3 v, 2 p, 10 pt), 5. Finlandia (3 v, 2 p, 8 pt), 6. Serbia (1 v, 4 p, 3 pt), 7. Olanda (0 v, 5 p, 1 pt), 8. Repubblica Ceca (0 v, 5 p, 0 pt).

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Pool II (Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar - Podgorica): Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda, Spagna

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25)

Ore 17.30 – Polonia-Spagna 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25)

Ore 20.00 – Italia-Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-13)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spagna 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25)

Ore 15.00 – Francia-Italia 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda 3-2 (25-27, 25-18, 15-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 – Serbia-Polonia 0-3 (12-25, 12-25, 20-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda 3-0 (25-22, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia 3-1 (16-25, 25-18, 25-14, 25-18)

Ore 17.30 – Italia-Serbia 3-0 (25-18, 25-16, 25-18)

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia 0-3 (23-25, 27-29, 16-25)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia 0-3 (15-25, 22-25, 22-25)

Ore 15.00 – Olanda-Polonia 0-3 (18-25, 15-25, 21-25)

Ore 17.30 – Francia-Spagna 1-3 (25-27, 25-23, 18-25, 20-25)

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca 3-0 (28-26, 30-28, 25-18)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda 3-0 (25-22, 25-13, 26-24)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (20-25, 27-29, 15-25)

Ore 17.30 – Italia-Spagna 3-2 (23-25, 25-21, 25-21, 17-25, 15-13)

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia 1-3 (20-25, 25-19, 18-25, 21-25)

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia

Ore 15.00 – Olanda-Serbia

Ore 17.30 – Polonia-Francia

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia

Ore 15.00 – Finlandia-Francia

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca

Ore 20.00 – Polonia-Italia

Pool I (SC Verde – Podgorica): Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia, Grecia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Belgio 3-2 (17, 25, 25-19, 11-25, 25-19, 15-9)

Ore 15.00 – Gracia-Turchia 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 12-15)

Ore 17.30 – Austria-Bulgaria 0-3 (17-25, 13-25, 23-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Slovenia 0-3 (16-25, 11-25, 16-25)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Turchia-Austria 3-2 (25-23, 19-25, 16-25, 15-10)

Ore 15.00 – Slovenia-Belgio 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 22-25)

Ore 17.30 – Bulgaria-Estonia 3-0 (25-15, 25-12, 25-21)

Ore 20.00 – Montenegro-Grecia 0-3 (20-25, 21-25, 18-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Belgio-Bulgaria 0-3 (19-25, 23-25, 11-25)

Ore 15.00 – Gracia-Slovenia 3-1 (25-20, 19-25, 25-15, 25-17)

Ore 17.30 – Estonia-Turchia 0-3 (20-25, 23-25, 15-25)

Ore 20.00 Austria-Montenegro 3-0 (25-16, 25-16, 25-17)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Grecia-Austria 1-3 (16-25, 25-17, 22-25, 15-25)

Ore 15.00 – Turchia-Belgio 0-3 (13-25, 18-25, 24-26)

Ore 17.30 – Slovenia-Bulgaria 0-3 (19-25, 17-25, 17-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Estonia 0-3 (18-25, 19-25, 15-25)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Slovenia 0-3 (20-25, 25-27, 23-25)

Ore 15.00 – Estonia-Grecia 2-3 (13-25, 26-24, 25-23, 23-25, 9-15)

Ore 17.30 – Bulgaria-Turchia 3-1 (25-13, 18-25, 25-21, 25-18)

Ore 20.00 – Belgio-Montenegro 3-0 (28-26, 25-15, 25-16)

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Estonia

Ore 15.00 – Grecia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Turchia

Ore 20.00 – Montenegro-Bulgaria

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Slovenia

Ore 15.00 – Bulgaria-Grecia

Ore 17.30 – Belgio-Austria

Ore 20.00 – Turchia-Montenegro

Sabato 29 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (Ore 16.30 e 19.00)

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 - SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 - SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto