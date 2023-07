Euro U.17 M: l'Italia batte la Polonia e vola in semifinale

PODGORICA (MONTENEGRO)- La Nazionale under 17 maschile chiude imbattuta la fase a gironi dei Campionati Europei di categoria, in corso a Podgorica in Montenegro, e conquista meritatamente un posto tra le migliori quattro formazioni d’Europa. Questa sera gli azzurrini hanno superato 3-0 (25-15, 25-16, 25-22) la Polonia.

Un risultato mai in discussione per i ragazzi guidati dal tecnico Monica Cresta che sono stati protagonisti di una ottima prova di squadra.

Partiti subito forte, Cremoni e compagni hanno conquistato agevolmente i primi due set. Nella terza frazione la Polonia ha provato a riaprire la partita: gli azzurrini sono stati bravi a non lasciar scappare gli avversari, a rimanere in gioco nel lungo punto a punto e a mettere in campo la determinazione necessaria a vincere set e partita.

L’Italia, che ha chiuso al primo posto la Pool II, tornerà in campo sabato 29 luglio alle ore 19.00 per affrontare in semifinale il Belgio, secondo della Pool I.

Nell’altra semifinale, alle ore 16.30, la Bulgaria, prima della Pool I, sfiderà la Spagna, seconda della Pool II.

Per questa ultima partita della fase a giorni il tecnico Monica Cresta schiera il sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Bertoncello e Garello, i centrali Benacchio e Ciampi e i liberi Giani e Usanza, in alternanza per ricezione e difesa.

Buon approccio al match da parte degli azzurrini (0-3), la Polonia prova a contenere (3-3), ma sono di nuovo Cremoni e compagni ad allungare (4-7, 6-9). Il time out chiamato da coach Loza non interrompe il buon gioco dell’Italia che trovata continuità in battuta e in attacco incrementa il proprio vantaggio (11-15, 13-18). Un proficuo turno al servizio di Ciampi permette ai ragazzi di coach Cresta di piazzare il break decisivo (13-22) e chiudere a proprio favore il primo set (15-25).

Sono ancora gli azzurrini a rompere l’equilibrio all’avvio del secondo parziale (5-5) e, con Cremoni e Bertoncello a segno, a portarsi sul +3 (6-9). Trovato il vantaggio i ragazzi di coach Cresta, grazie a un ottimo gioco corale, non permettono più agli avversari di riavvicinarsi (8-15). L’Italia rimane protagonista indiscussa in campo (14-22) e, con due punti di Garello, conquista agevolmente anche il secondo set (16-25).

E’ l’equilibrio a caratterizzare l’avvio della terza frazione (4-4). Gli azzurrini provano ad allungare (4-7), ma è pronta la reazione della Polonia che recupera, ristabilisce la parità (8-8) e passa in vantaggio (12-9). Due ace di Benacchio e un attacco di Cremoni a segno valgono la nuova parità (13-13), Il match imbocca i binari dell’equilibrio e prosegue con un serrato punto a punto (20-20). Con determinazione gli azzurrini capitalizzano l’occasione per allungare (20-22) e chiudere set e partita (22-25).

IL TABELLINO-

POLONIA-ITALIA 0-3 (15-25, 16-25, 22-25)

POLONIA: Trawka 7, Nurkiewicz 6, Kicinski 9, Szczurowski 10, Dudek 1, Falkowski 1; Olejniczak (L), Durski, Chrzanowski, Olejniczak, Lyson, Korona 1. Ne: Chwalba (L), Pietruszewski. All. Loza.

ITALIA: Bertoncello 9, Benacchio 7, Cremoni 15, Garello 14, Ciampi 5, Porro 5; Giani (L), Usanza (L), Boschini, Argilagos 2. Ne: Ruzza, Colaci, Zara, Zlatanov. All. Cresta.

ARBITRI: Simeon Ivanov (BUL), Mihajlo Milojevic (SLO)

DURATA SET: 21’, 23’, 27’ Tot: 71'

LE CLASSIFICHE AL TERMINE DELLA PRIMA FASE-

Pool I: 1. Bulgaria (7 v, 0 p, 21 pt), 2. Belgio (5 v, 2 p, 16 pt), 3. Turchia (4 v, 3 p, 10 pt), 4. Austria (3 v, 4 p, 10 pt), 5. Grecia (3 v, 4 p, 9 pt), 6. Estonia (3 v, 4 p, 9 pt), 7. Slovenia (3 v, 4 p, 9 pt), 8 Montenegro (0 v, 7 p, 0 pt)

Pool II: 1. Italia (7 v, 0 p, 19 pt), 2. Spagna (6 v, 1 p, 19 pt), 3. Polonia (5 v, 2 p, 15 pt), 4. Finlandia (4 v. 3 p, 11 pt), 5. Francia (3 v, 4 p, 10 pt), 6. Serbia (2 v, 5 p, 6 pt), 7. Olanda (1 v, 6 p, 4 pt), 8. Repubblica Ceca (0 v, 7 p, 0 pt).

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Pool II (Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar - Podgorica): Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda, Spagna

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25)

Ore 17.30 – Polonia-Spagna 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25)

Ore 20.00 – Italia-Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-13)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spagna 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25)

Ore 15.00 – Francia-Italia 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda 3-2 (25-27, 25-18, 15-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 – Serbia-Polonia 0-3 (12-25, 12-25, 20-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda 3-0 (25-22, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia 3-1 (16-25, 25-18, 25-14, 25-18)

Ore 17.30 – Italia-Serbia 3-0 (25-18, 25-16, 25-18)

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia 0-3 (23-25, 27-29, 16-25)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia 0-3 (15-25, 22-25, 22-25)

Ore 15.00 – Olanda-Polonia 0-3 (18-25, 15-25, 21-25)

Ore 17.30 – Francia-Spagna 1-3 (25-27, 25-23, 18-25, 20-25)

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca 3-0 (28-26, 30-28, 25-18)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda 3-0 (25-22, 25-13, 26-24)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (20-25, 27-29, 15-25)

Ore 17.30 – Italia-Spagna 3-2 (23-25, 25-21, 25-21, 17-25, 15-13)

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia 1-3 (20-25, 25-19, 18-25, 21-25)

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia 3-0 (25-18, 25-15, 25-21)

Ore 15.00 – Olanda-Serbia 0-3 (23-25, 13-25, 20-25)

Ore 17.30 – Polonia-Francia 3-0 (25-17, 27-25, 25-15)

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-21)

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia 3-0 (25-20, 25-15, 25-20)

Ore 15.00 – Finlandia-Francia 3-0 (25-22, 26-24, 29-27)

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

Ore 20.00 – Polonia-Italia 0-3 (15-25, 16-25, 22-25)

Pool I (SC Verde – Podgorica): Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia, Grecia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Belgio 3-2 (17, 25, 25-19, 11-25, 25-19, 15-9)

Ore 15.00 – Grecia-Turchia 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 12-15)

Ore 17.30 – Austria-Bulgaria 0-3 (17-25, 13-25, 23-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Slovenia 0-3 (16-25, 11-25, 16-25)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Turchia-Austria 3-2 (25-23, 19-25, 16-25, 15-10)

Ore 15.00 – Slovenia-Belgio 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 22-25)

Ore 17.30 – Bulgaria-Estonia 3-0 (25-15, 25-12, 25-21)

Ore 20.00 – Montenegro-Grecia 0-3 (20-25, 21-25, 18-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Belgio-Bulgaria 0-3 (19-25, 23-25, 11-25)

Ore 15.00 – Grecia-Slovenia 3-1 (25-20, 19-25, 25-15, 25-17)

Ore 17.30 – Estonia-Turchia 0-3 (20-25, 23-25, 15-25)

Ore 20.00 Austria-Montenegro 3-0 (25-16, 25-16, 25-17)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Grecia-Austria 1-3 (16-25, 25-17, 22-25, 15-25)

Ore 15.00 – Turchia-Belgio 0-3 (13-25, 18-25, 24-26)

Ore 17.30 – Slovenia-Bulgaria 0-3 (19-25, 17-25, 17-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Estonia 0-3 (18-25, 19-25, 15-25)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Slovenia 0-3 (20-25, 25-27, 23-25)

Ore 15.00 – Estonia-Grecia 2-3 (13-25, 26-24, 25-23, 23-25, 9-15)

Ore 17.30 – Bulgaria-Turchia 3-1 (25-13, 18-25, 25-21, 25-18)

Ore 20.00 – Belgio-Montenegro 3-0 (28-26, 25-15, 25-16)

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Estonia 3-1 (25-17, 25-20, 17-25, 26-24)

Ore 15.00 – Grecia-Belgio 1-3 (21-25, 25-22, 24-26, 20-25)

Ore 17.30 – Slovenia-Turchia 3-1 (25-22, 18-25, 25-20, 25-22)

Ore 20.00 – Montenegro-Bulgaria 0-3 (16-25, 12-25, 12-25)

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Slovenia 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)

Ore 15.00 – Bulgaria-Grecia 3-0 (25-18, 25-11, 25-22)

Ore 17.30 – Belgio-Austria 3-1 (22-25, 25-20, 25-16, 27-25)

Ore 20.00 – Turchia-Montenegro 3-0 (25-15, 25-17, 25-8)

Sabato 29 luglio 2023 - Semifinali 1°-4° posto

Ore 16.30 Bulgaria-Spagna

Ore 19.00 Italia-Belgio

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 - SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 - SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto