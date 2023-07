Universiadi: esordio vincente degli azzurri contro Taipei

CHENGDU (CINA) -Ottimo inizio per la Nazionale maschile di Vincenzo Fanizza ai Giochi Internazionali Universitari in corso di svolgimento nella città di Chengdu in Cina.

Nella prima gara gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 (25-15, 25-13, 25-16) contro Taipei che non ha mai dato l’impressione di poter impensierire l’Italia. Buona la prova di Recine e compagni, che in una gara sostanzialmente a senso unico, hanno imposto fin dalle battute iniziali il proprio gioco.

La partita fin dal primo set si è messa dalla parte degli azzurri, che sono stati bravi a condurre dall’inizio il primo set allungando fino al conclusivo 25-15.

La Nazionale tricolore ha tenuto in proprio possesso il pallino del gioco anche nel secondo vinto 25-13 e nel terzo e decisivo set portato a casa con il punteggio di 25-16.

Top scorer del match Lorenzo Sala con 17 punti messi a segno. Chiude in doppia cifra anche Francesco Recine con 15 punti.

L’avventura della Nazionale maschile alle Universiadi proseguirà ora con la seconda partita del girone D in programma lunedì 31 agosto alle ore 14 (italiane) quando scenderà in campo al Hongyi Gymnasium di Chengdu per affrontare la Germania. La formazione teutonica oggi ha superato 3-0 (32-30, 25-22, 25-20) il Brasile.

IL TABELLINO-



ITALIA-TAIPEI 3-0 (25-15, 25-13, 25-16)



ITALIA: Porro 2, Recine 15, Cortesia 8, Sala 17, Magalini 9, Vitelli 7, Catania (L). Held, Salsi. N.e. Pol, Gardini, Caneschi. All. Fanizza

TAIPEI: Lin J, Lin C., Sung 1, Chen 2, Chang 6, Jackman 6, Jhang (L), Tseng 8, Ko, Hung, Lei. All. Moro



DURATA SET: 24’, 23’, 23’ Tot: 70'

I GIRONI-

Pool A: Portogallo, Corea del Sud, Hong Kong, Polonia

Pool B: Repubblica Ceca, Argentina, India, Iran

Pool C: Giappone, Azerbaijan, Ucraina, Cina

Pool D: Germania, Italia, Taipei, Brasile

IL CALENDARIO E I RISULTATI DEGLI AZZURRI NELLA FASE A GIRONI-l

29 luglio: Italia-Taipei 3-0 (25-15, 25-13, 25-16)

31 luglio ore 14: Italia-Germania

2 agosto ore 14: Italia-Brasile

*orari di gioco italiani