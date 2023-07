Ranghieri/Carambula terzi a Montreal

La coppia azzurra nella finale per il podio ha superato i brasiliani Evandro/Arthur per 2-0 (24-22, 22-20). In semifinale Alex e Adrian si erano invece arresi agli statunitensi Partain/Benesh per 2-0 (21-17, 21-18)

© Fivb