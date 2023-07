Mondiali U 19 F: l'Italia domani in campo contro la Bulgaria

SZEGED (UNGHERIA)- Prenderà il via domani nelle città di Osijek in Croazia e Szeged in Ungheria il Campionato del Mondo Under 19 femminile . Le azzurrine, che hanno raggiunto l’Ungheria nella giornata di ieri, questa mattina hanno svolto un allenamento nell’impianto di Szeged dove domani alle ore 15.05 faranno il proprio esordio contro la Bulgaria.

Nella prima fase di questa competizione iridata l’Italia giocherà nella Pool C e oltre alla Bulgaria affronterà Brasile, Thailandia, Perù e Canada. In Ungheria sarà inoltre ospitata la Pool A che vedrà impegnate in campo oltre alle padrone di casa Argentina, Egitto, Camerun, Cina e Cile.

Giocheranno invece in Croazia le squadre della Pool B (Croazia, Turchia, Repubblica Dominicana, Portorico, Nigeria e Germania) e della Pool D (Stati Uniti, Serbia, Polonia, Messico, Giappone, Corea).

In preparazione alla competizione al via domani la Nazionale under 19 femminile ha lavorato nel corso di diversi collegiali durante i quali ha anche svolto una serie di test match.

LE PAROLE DEL TECNICO MICHELE FANNI-

« Abbiamo iniziato la preparazione il 7 giugno con la prima attività a Bassano del Grappa. Lì ho ritrovato molte delle ragazze che lo scorso anno facevano parte del gruppo che ha vinto l’Europeo under 17 femminile. Oltre a loro ci sono stati diversi nuovi innesti dovuti al cambio di categoria stabilito da FIVB in questa stagione. In generale sono molto soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento perché siamo riusciti a ottenere un’ottima preparazione dal punto di vista fisico e, allo stesso tempo, siamo cresciuti molto anche a livello tecnico e tattico. Di sicuro i test match che abbiamo giocato con le Nazionali straniere che sono state invitate in Italia e con la Nazionale under 21 femminile ci hanno aiutati molto e sono state utili per provare diverse soluzioni di gioco ».

« In questo momento è molto difficile inquadrare la squadra a livello generale anche perché molte delle Nazionali sono composte da gruppi diversi di atlete rispetto a quelli che, ad esempio, abbiamo incontrato all’Europeo lo scorso anno. Vestire questa maglia significa sempre puntare in alto e provare a conquistare una medaglia. L’obiettivo è quello di provare a raggiungere almeno le semifinali perché le gare per decidere i primi quattro posti, oltre ad essere partite importantissime in un torneo, sono gare che vanno vissute e che aiutano a crescere. L’esperienza che dà giocare queste ultime due partite di una competizione non può essere paragonabile a nessun allenamento o ad altre situazioni: o si arriva fino in fondo e si affrontano o è ; qualcosa che mancherà a livello di bagaglio personale. Domani faremo il nostro esordio contro la Bulgaria che, come noi, ha un roster un pochino diverso rispetto allo scorso anno ma che, tendenzialmente, propone un gioco simile al nostro e ha un opposto molto forte. In questo momento noi siamo molto concentrati su ciò che avviene nella nostra parte del campo e la partita di domani servirà a rompere il ghiaccio ».

Le 24 squadre partecipanti sono suddivise in quattro singoli gironi all'italiana di sei squadre ciascuno per la prima fase dei campionati del Mondo under 9 femminile. Le prime quattro squadre di ciascun girone avanzano agli ottavi di finale. Dopo gli ottavi di finale, queste 16 squadre affrontano altri tre turni di partite eliminatorie (quarti di finale, semifinale e finale per le vincitrici; playoff e partite di classifica per le sconfitte) per occupare le posizioni dal primo al 16° posto nella classifica finale.

Le squadre classificate quinta e sesta nei quattro gironi accedono ai playoff 17-24 partite. Le quattro vincitrici delle partite di playoff 17-24 avanzano alle partite di playoff 17-20, mentre le quattro perdenti passano alle partite di playoff 21-24.

Le due vincitrici delle partite playoff 17-20 avanzano alla partita di classifica per il 17° posto, mentre le due sconfitte passano alla partita di classifica per il 19° posto.

Le due vincitrici delle partite playoff 21-24 avanzano alla partita di classifica per il 21° posto, mentre le due perdenti passano alla partita di classifica per il 23° posto.

LE 12 AZZURRINE-

Merit Adigwe, Anna Bardaro e Angela Coba (Imoco Volley); Giorgia Amoruso e Gaia Moroni (Volley Team Busnago); Princess Omonigho Atamah, Ilaria Batte, Erika Esposito e Lisa Esposito (Volleyrò CDP Roma); Maia Carlotta Monaco e Nicole Piomboni (Alsenese Pallavolo); Linda Manfredini (Scuola di Pallavolo Anderlini).

LO STAFF.

Michele Fanni, Matteo Dall’Angelo e Lorenzo Abbiati (allenatori), Mattia Zappalà (fisioterapista), Matteo Saladini (medico), Alberto Salmaso e Roberto Menegolo (scoutmen) e Anna Ensabella (team manager).

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI-

Pool A (Ungheria): Ungheria, Argentina, Egitto, Camerun, Cina e Cile



Pool B (Croazia): Croazia, Turchia, Repubblica Dominicana, Portorico, Nigeria e Germania



Pool C (Ungheria): Italia, Brasile, Thailandia, Perù, Canada e Bulgaria



Pool D (Croazia): Stati Uniti, Serbia, Polonia, Messico, Giappone, Corea

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE-

Martedì 1 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Korea



Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Nigeria



Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cina



Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Bulgaria



Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Giappone



Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Germania



Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cile



Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Canada



Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Messico



Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana- Portorico



Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Camerun



Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Perù

Mercoledì 2 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Giappone



Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Portorico



Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cile



Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Canada



Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Messico



Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Nigeria



Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cina



Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Perù



Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Corea



Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Germania



Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Camerun



Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Bulgaria

Giovedì 3 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Messico



Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Repubblica Dominicana



Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Cina-Cile



Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Perù



Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Serbia



Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Portorico



Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Camerun



Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Thailandia



Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Giappone-Corea



Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Germania-Nigeria



Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Argentina



Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Canada-Bulgaria

Sabato 5 agosto 2023



Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Giappone



Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Nigeria



Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cile



Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Thailandia



Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Corea



Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Repubblica Dominicana



Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Egitto



Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Bulgaria



Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Polonia



Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Germania



Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cina



Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Canada

Domenica 6 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Corea



Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Nigeria



Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cina



Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Brasile



Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Serbia



Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Germania



Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cile



Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Canada



Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Giappone



Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Turchia



Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Argentina



Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Bulgaria

Lunedì 7 agosto 2023

Ottavi di finale



Playoff 17°-24° posto

Mercoledì 9 agosto 2023



Croazia - Quarti di finale



Playoff 9°-16°, 17°-20°, 21°-24° posto

Giovedì 10 agosto 2023



Croazia - Semifinali



Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto



Finali 17°-18° posto, 19°-20° posto, 21°-22° posto, 23°-24° posto

Venerdì 11 agosto 2023



Croazia - Finali per l’assegnazione delle medaglie



Croazia - Finali piazzamenti 5°-8°



Ungheria - Finali piazzamenti 9°-16° posto