Universiadi: l'Italia Maschile cede alla Germania al tie break

CHENGDU (CINA) -La Nazionale maschile non bissa il successo della femminile ed esce battuta al tie break 3-2 (25-20, 20-25, 23-25, 25-21, 15-13) contro la Germania trascinata dal capitano Rohrs autore di ben 20 punti nella seconda partita del torneo maschile delle Universiadi .

Dopo la vittoria all’esordio contro Taipei Cinese, la squadra guidata in panchina da Luca Leoni, non è riuscita a ripetersi nella seconda uscita ai giochi internazionali universitari che si stanno svolgendo in Cina.

L’Italia dopo essere andata sotto nel primo set (20-25) è stata brava a ricompattarsi e vincere il secondo (25-20) e terzo parziale (25-23). Nel quarto, però, la Germania ha auto il merito di essere più incisiva nei momenti cruciali del set (21-25). Al tie-break poi al termine di una bella battaglia è stata la formazione tedesca ad avere la meglio e conquistare set e match (13-15). Top scorer dell’incontro è stato Giulio Magalini con 21 punti messi a segno.

Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 2 agosto alle ore 14 italiane per affrontare nel terzo e ultimo incontro del girone D il Brasile che quest’oggi è stato superato 3-0 da Taipei.

IL TABELLINO-

GERMANIA-ITALIA 3-2 (25-20, 20-25, 23-25, 25-21, 15-13)



GERMANIA: Kunstmann 2, Burggraf 1, Rohrs 20, Torwie 12, John 10, Peter 11, Graven (L), Dervisaj 1, Goralik 2, Bogachev 1, Bohme 10. N.e. Karlitzek. All. Steuerwald

ITALIA: Porro 4, Recine 15, Cortesia 10, Sala 12, Magalini 21, Caneschi 10, Catania (L). Held, Salsi, Pol, Gardini. All. Leoni

DURATA SET: 27’, 26’, 26’, 28’, 19’





I GIRONI-

Pool A: Portogallo, Corea del Sud, Hong Kong, Polonia

Pool B: Repubblica Ceca, Argentina, India, Iran

Pool C: Giappone, Azerbaijan, Ucraina, Cina

Pool D: Germania, Italia, Taipei, Brasile

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI NELLA FASE A GIRONI-

29 luglio: Italia-Taipei 3-0 (25-15, 25-13, 25-16)

31 luglio ore 14: Germania-Italia 3-2 (25-20, 20-25, 23-25, 25-21, 15-13)

2 agosto ore 14: Italia-Brasile

*orari di gioco italiani