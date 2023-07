Universiadi: le azzurre travolgono l'India

CHENGDU (CINA)-Comincia con una vittoria il cammino della Nazionale femminile ai giochi internazionali universitariche si stanno svolgendo in Cina. Questa sera presso il Campus Gymnasium di Chengdu le azzurre hanno superato senza troppe difficolta l’India con il risultato di 3-0 (25-12, 25-7, 25-10). Buona la prova all’esordio per la squadra guidata in panchina da Alessandro Beltrami che, in un match a senso unico, ha imposto fin da subito il proprio ritmo e gioco.