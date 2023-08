La nazionale di Mazzanti si ritrova a Firenze

FIRENZE-Torna in campo la nazionale femminile del CT Davide Mazzanti. Dopo qualche giorno di break, le azzurre si ritroveranno a Firenze dal 4 al 10 agosto per il rush finale di preparazione a EuroVolley 2023.

Capitan Sylla e compagne lavoreranno al PalaWanny di Firenze dove nei giorni 7 e 8 agosto svolgeranno anche due allenamenti congiunti a porte chiuse con la nazionale serba del CT Giovanni Guidetti.

Tra le convocate non c’è la centrale Alessia Mazzaro che dovrà sottoporsi a degli accertamenti medici. Nello stesso periodo (4-10 agosto) sarà aggregata al gruppo anche l’atleta Ekaterina Antropova, invitata a prendere parte agli allenamenti dalla Federazione Italiana Pallavolo.