Mondiali U 19 F: l'Italia batte anche il Canada

SZEGED (UNGHERIA)- Seconda vittoria per la Nazionale under 19 femminile impegnata nei Campionati del Mondo di categoria a Szeged in Ungheria. Oggi pomeriggio le azzurrine guidate dal tecnico Michele Fanni si sono imposte 3-0 (25-12, 25-14, 25-19) sul Canada.

Una partita a senso unico per l’Italia che, fatta eccezione per un passaggio nel terzo set in cui le avversarie sono riuscite a ristabilire l’equilibrio, ha sempre imposto il proprio ritmo e il proprio gioco alla gara.

Miglior realizzatrice di giornata l’azzurrina Linda Manfredini che ha messo a segno 15 punti (1 ace, 4 muri 71% in attacco). In doppia cifra anche la schiacciatrice Erika Esposito, la capitana delle azzurrine oggi ha realizzato 11 punti, 1 ace e 1 muro.

L’Italia tornerà in campo domani, sempre alle ore 15.05, per affrontare il Perù.

IL TABELLINO-

ITALIA-CANADA 3-0 (25-12, 25-14, 25-19)

ITALIA: Batte 2, E. Esposito 11, Monaco 7, Adigwe 5, L. Esposito 7, Manfredini 15; Bardaro (L), Amoruso 4, Moroni 6, Coba, Piomboni 1. Ne: Atamah. All. Fanni.

CANADA: Piskorz, Fehr, Healy 6, Dickson 4, King 9, Hawkins 3; Watson (L), Magus, Guezen 2, Kehler, Hansen 2, Gray. All. Biggs.

ARBITRI: Ahmad Abbas (KUW), Kurtiss Salvis (LAT)

DURATA SET: 23’, 24’, 25’ Tot: 72'

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELLA PRIMA FASE-

I Campionati del Mondo under 19 femminile sono ospitati nelle Osijek in Croazia e Szeged in Ungheria

Martedì 1 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Corea 3-2 (25-21, 19-25, 25-21, 23-25, 15-10)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cina 0-3 (12-25, 18-25, 20-25)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Bulgaria 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-9)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Giappone 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-20, 12-15)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Germania 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cile 3-0 (25-17, 25-11, 25-18)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Canada 3-0 (25-23, 25-11, 25-16)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Messico 3-1 (25-11, 25-19, 20-25, 27-25)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana- Portorico 3-1 (25-21, 21-25, 25-13, 25-22)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Camerun 3-0 (25-20, 25-13, 25-17)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Perù 3-0 (25-10, 29-27, 25-9)

Mercoledì 2 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Giappone 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Portorico 3-0 (25-18, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cile 3-0 (25-15, 25-19, 25-21)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Canada 3-0 (25-12, 25-14, 25-19)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Messico

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Nigeria

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cina

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Perù

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Corea

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Germania

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Camerun

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Bulgaria

Giovedì 3 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Messico

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Repubblica Dominicana

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Cina-Cile

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Perù

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Serbia

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Portorico

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Camerun

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Thailandia

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Giappone-Corea

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Germania-Nigeria

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Argentina

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Canada-Bulgaria

Sabato 5 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Giappone

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Nigeria

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cile

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Thailandia

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Corea

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Repubblica Dominicana

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Egitto

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Bulgaria

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Polonia

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Germania

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cina

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Canada

Domenica 6 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Corea

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Nigeria

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cina

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Brasile

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Serbia

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Germania

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cile

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Canada

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Giappone

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Turchia

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Argentina

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Bulgaria

Lunedì 7 agosto 2023

Ottavi di finale

Playoff 17°-24° posto

Mercoledì 9 agosto 2023

Croazia - Quarti di finale

Playoff 9°-16°, 17°-20°, 21°-24° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Croazia - Semifinali

Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto

Finali 17°-18° posto, 19°-20° posto, 21°-22° posto, 23°-24° posto

Venerdì 11 agosto 2023

Croazia - Finali per l’assegnazione delle medaglie

Croazia - Finali piazzamenti 5°-8°

Ungheria - Finali piazzamenti 9°-16° posto