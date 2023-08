Universiadi: l'Italia supera il Brasile e vola ai quarti

CHENGDU (CINA) -A ventiquattro ore di distanza dalla Nazionale femminile anche gli azzurri hanno ottenuto oggi il pass per l’accesso ai quarti di finale dei giochi internazionali universitari che si stanno svolgendo in Cina. L’Italia, presso il Campus Gymnasium di Chengdu, ha superato con un secco 3-0 (25-23, 25-13, 25-15) il Brasile nell’ultimo match del girone D. Nell’altro incontro della pool D la Germania ha superato 3-0 (25-21, 25-20, 25-20) Taipei Cinese. La Nazionale maschile, guidata in panchina da Luca Leoni, dopo un primo set combattuto ha amministrato bene l’incontro tenendo sempre a debita distanza la formazione brasiliana.

Il primo set è stato contraddistinto da un certo equilibrio con entrambe le squadre determinate a non mollare. Nel finale, però, gli azzurri bravi a mantenere i nervi saldi hanno chiuso in proprio favore con il punteggio di (25-23). Senza storia, invece, i successivi due set in cui Recine e compagni hanno condotto senza particolari problemi archiviando di fatto il risultato.

Tra gli azzurri hanno chiuso in doppia cifra Lorenzo Sala con 16 punti, Lorenzo Cortesia con 13 punti e Francesco Recine con 10 punti messi a segno.

L’Italia tornerà in campo venerdì 4 agosto alle ore 11.30 (italiane) per affrontare l’Argentina nel match valevole l’accesso in semifinale.

IL TABELLINO-



ITALIA-BRASILE 3-0 (25-23, 25-13, 25-15)

ITALIA: Recine 10, Cortesia 13, Sala 16, Gardini 7, Vitelli 4, Porro 5, Catania (L). Magalini. N.e. Held, Pol, Salsi, Caneschi. All. Leoni

BRASILE: Adami 1, Ferreira Silva 8, Figueiredo 1, Krauchuk Esquivel 7, Goncalves 11, Guedes 5, Dos Santos (L). Oliveira 1, De Mattos, Lersch Da Silva. All. Elias Portes



DURATA SET: 26’, 23’, 24’ Tot: 73'





I GIRONI-

Pool A: Portogallo, Corea del Sud, Hong Kong, Polonia

Pool B: Repubblica Ceca, Argentina, India, Iran

Pool C: Giappone, Azerbaijan, Ucraina, Cina

Pool D: Germania, Italia, Taipei, Brasile

I RISULTATI DEGLI AZZURRI NELLA FASE A GIRONI-



Italia-Taipei 3-0 (25-15, 25-13, 25-16)

Germania-Italia 3-2 (25-20, 20-25, 23-25, 25-21, 15-13)



Italia-Brasile 3-0 (25-23, 25-13, 25-15)

QUARTI DI FINALE-

4 agosto ore 9 Polonia-Ucraina

4 agosto ore 9 Portogallo-Cina

4 agosto ore 11.30 Italia-Argentina

4 agosto ore 14 Iran-Germania

*orari di gioco italiani