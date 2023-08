Mondiali U.19 M: l'Italia parte forte contro il Cile

SAN JUAN (ARGENTINA)- La Nazionale under 19 maschile vince la gara d’esordio ai Campionati del Mondo di categoria che hanno preso il via ieri a San Juan in Argentina. Questa notte gli azzurrini guidati dal tecnico Michele Zanin si sono imposti 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) sul Cile.

Buona prova per Magliano e compagni che sono stati bravi a imporre gioco e ritmo nei momenti cruciali del match.

Miglior realizzatore di serata lo schiacciatore Alessandro Bristot che ha messo a segno 15 punti (1 muro, 78% in attacco). Tra gli azzurrini in doppia cifra anche Tommaso Barotto (12 punti, 2 ace, 1 muro, 53% in attacco) e Pardo Mati (10 punti, 3 muri, 58% in attacco).

L’Italia tornerà in campo domani notte, alle ore 1.00 del 4 agosto, per affrontare nella seconda giornata della rassegna iridata il Messico.

Per questo primo impegno ai Campionati del Mondo under 19 maschile il tecnico Michele Zanin si affida al sestetto con la diagonale Selleri-Barotto, gli schiacciatori Magliano e Bristot, i centrali Mati e Taiwo e al libero Morazzini.

Avvio del match sul filo dell’equilibrio (5-5). Due punti consecutivi di Taiwo (un attacco e un ace) valgono il primo vantaggio per gli azzurrini (7-5), ma è pronta la reazione del Cile che ricuce (7-7) e si torna a viaggiare punto a punto (10-10). E’ la formazione di coach Villareal a rompere l’inerzia e a provare ad allungare (10-12), ma il time out chiamato dalla panchina dell’Italia rimette in corsa Magliano e compagni che con due muri vincenti ristabiliscono la parità (13-13) e, con Mati e Bristot a segno, tornano in vantaggio (16-14). Il Cile si dimostra avversario combattivo e recupera nuovamente (16-16), ma sono gli azzurrini a trovare l’accelerazione decisiva (23-17) e a conquistare il primo set (25-19).

Rotto il ghiaccio nel primo parziale gli azzurrini trovano subito il primo vantaggio nella seconda frazione (4-2), il Cile prova a resistere (4-4), ma è decisa la ripartenza dei ragazzi di coach Zanin (7-4). I cileni provano a tenere il passo (7-7, 10-10), ma è risoluto il cambio di ritmo dell’Italia. Con buona continuità e un efficace gioco corale gli azzurrini allungano (16-12), continuano a incrementare il proprio vantaggio (22-13) e si portano senza fatica sul 2-0 (25-16).

Alla ripresa del gioco è il Cile a imporre il proprio ritmo (3-6). Il time out chiamato da coach Zanin rimette in corsa gli azzurrini che si riportano a -1 (6-7), ma senza agganciare gli avversari che rimangono avanti (8-10, 10-12). Con Bristot e Mati a segno l’Italia ristabilisce l’equilibrio (13-13) e il match prosegue punto a punto (15-15, 17-17). Ritrovata la giusta continuità gli azzurrini tornano sul +2 (19-17), allungano (22-18) e conquistano set e partita (25-19).

IL TABELLINO-

ITALIA-CILE 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

ITALIA: Mati 10, Selleri 3, Magliano 5, Taiwo 2, Barotto 12, Bristot 15; Morazzini (L), Miraglia 2, Carpita, Fedrici 1, Bonisoli, Pozzebon. All. Zanin

CILE: Matus 2, Ruiz 5, Shiran 1, Gei 13, Valenzuela 7, Rafaeli 1; Quidel (L), Espinoza 1, Villaroel 2, J. San Martin, B. San Martin 1. Ne: Carreno. All. Villareal.

ARBITRI: Goncalves Vitor Alexandre (POR), Stoica Bogdan Laurentiu (ROU).

DURATA SET: 24’, 21’, 25’ Tot: 70'

