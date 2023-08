Mondiali U 19 F: l'Italia batte il Perù in quattro set

SZEGED (UNGHERIA)- Terza vittoria consecutiva per la Nazionale under 19 femminile impegnata nei Campionati del Mondo di categoria a Szeged in Ungheria. Oggi pomeriggio le azzurrine si sono imposte 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-15) sul Perù.

Dopo aver condotto sempre in vantaggio e vinto il primo set, l’Italia ha faticato a ritrovare la giusta continuità e il giusto assetto nella seconda frazione, che è stata invece conquistata dalle avversarie. Nel terzo e nel quarto set le azzurrine hanno ritrovato un buon ritmo che ha permesso loro di cogliere il terzo successo consecutivo in questa rassegna iridata.

Miglior realizzatrice di giornata l’opposto delle azzurrine Merit Adigwe (26 punti, 7 ace, 2 muri, 52% in attacco). Tra le fila dell’Italia, oltre ad Adigwe, che hanno chiuso il match in doppia cifra: Maia Carlotta Monaco (11 punti, 1 ace, 4 muri, 55% in attacco), Lisa Esposito (10 punti, 1 ace) e Princess Omonigho Atamah (10 punti, 3 ace, 2 muri).

Domani il calendario dei Campionati del Mondo under 19 femminile prevede una giornata di riposo. L’Italia tornerà in campo sabato 5 agosto alle ore 15.05 per affrontare la Thailandia nel penultimo impegno della fase a gironi.

IL TABELLINO-

ITALIA-PERU’ 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-15)

ITALIA: Batte 6, E. Esposito 3, Atamah 10, Adigwe 26, L. Esposito 10, Monaco 11; Bardaro (L), Amoruso 3, Coba, Piomboni 7. Ne: Moroni, Manfredini. All. Fanni.

PERU’: Tavara 3, Toro 7, Zevallos 9, Villanueva 12, Oblea 8, Silvano 5; Medina (L), Pauro 2, Hurtado 1, Chia 1, Chalco. Ne: Zelada. All. Escudiero.

ARBITRI: Portela Raquel Fernanda Maia (POR), Ahmad Abbas (KUW).

DURATA SET: 24’, 27’, 22’, 20’ Tot: 97'

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELLA PRIMA FASE-

I Campionati del Mondo under 19 femminile sono ospitati nelle Osijek in Croazia e Szeged in Ungheria

Martedì 1 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Corea 3-2 (25-21, 19-25, 25-21, 23-25, 15-10)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cina 0-3 (12-25, 18-25, 20-25)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Bulgaria 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-9)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Giappone 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-20, 12-15)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Germania 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cile 3-0 (25-17, 25-11, 25-18)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Canada 3-0 (25-23, 25-11, 25-16)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Messico 3-1 (25-11, 25-19, 20-25, 27-25)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana- Portorico 3-1 (25-21, 21-25, 25-13, 25-22)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Camerun 3-0 (25-20, 25-13, 25-17)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Perù 3-0 (25-10, 29-27, 25-9)

Mercoledì 2 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Giappone 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Portorico 3-0 (25-18, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cile 3-0 (25-15, 25-19, 25-21)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Canada 3-0 (25-12, 25-14, 25-19)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Messico 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cina 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Perù 3-0 (25-13, 25-17, 25-16)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Corea 3-0 (25-19, 25-23, 25-16)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Germania 1-3 (24-26, 25-15, 16-25, 23-25)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Camerun 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Bulgaria 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)

Giovedì 3 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Messico 3-0 (25-19, 25-22, 25-20)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Repubblica Dominicana 3-0 (25-19, 25-20, 25-15)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Cina-Cile 3-0 (25-18, 25-14, 25-10)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Perù 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-15)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Serbia

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Portorico

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Camerun

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Thailandia

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Giappone-Corea

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Germania-Nigeria

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Argentina

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Canada-Bulgaria

Sabato 5 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Giappone

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Nigeria

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cile

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-la

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Corea

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Repubblica Dominicana

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Egitto

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Bulgaria

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Polonia

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Germania

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cina

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Canada

Domenica 6 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Corea

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Nigeria

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cina

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Brasile

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Serbia

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Germania

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cile

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Canada

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Giappone

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Turchia

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Argentina

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Bulgaria

Lunedì 7 agosto 2023

Ottavi di finale

Playoff 17°-24° posto

Mercoledì 9 agosto 2023

Croazia - Quarti di finale

Playoff 9°-16°, 17°-20°, 21°-24° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Croazia - Semifinali

Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto

Finali 17°-18° posto, 19°-20° posto, 21°-22° posto, 23°-24° posto

Venerdì 11 agosto 2023

Croazia - Finali per l’assegnazione delle medaglie

Croazia - Finali piazzamenti 5°-8°

Ungheria - Finali piazzamenti 9°-16° posto