Mondiali U 19 F: l'Italia domani sfida la Thailandia

SZEGED (UNGHERIA)- Tre vittorie consecutive in altrettante partite giocate, due soli set concessi alle avversarie e 9 punti conquistati in totale. Questo il bilancio per l’Italia all’avvio dei Campionati del Mondo under 19 femminili , in corso a Osijek in Croazia e Szeged in Ungheria.

La formazione guidata dal tecnico Michele Fanni, che oggi osserva il turno di riposo previsto dal calendario della rassegna iridata, è attualmente al secondo posto della classifica della Pool C. Le azzurrine sono precedute dal Brasile che ha ugualmente vinto le prime tre sfide senza però concedere set alle avversarie. Le due formazioni, che si affronteranno nell’ultimo match della fase a giorni, sono già certe del passaggio agli ottavi. Per entrambe saranno fondamentali i risultati delle due prossime partite per stabilire la posizione definitiva nella classifica della pool e i conseguenti incroci per l’inizio della seconda fase.

L’Italia tornerà in campo domani pomeriggio alle 15.05 a Szeged in Ungheria per affrontare la Thailandia.

LE CLASSIFICHE-

Pool A (Ungheria): 1. Cina (3 v, 0 p, 9 pt). 2. Ungheria (2 v, 0 p, 6 pt), 3. Egitto (2 v, 1 p, 6 pt), 4. Argentina (2 v, 1 p, 6 pt), 5. Camerun (0 v, 3 p, o pt), 6. Cile (o v, 3 p, 0 pt).

Pool B (Croazia): 1. Turchia (3 v, 0 p, 9 pt). 2. Croazia (3 v, 0 p, 9 pt), 3. Germania (2 v, 1 p, 6 pt), 4. Repubblica Dominicana (2 v, 2 p, 1 pt), 5. Portorico (1 p, 3 v, 3 pt), 6. Nigeria (0 v, 5 p, 0 pt).

Pool C (Ungheria): 1. Brasile (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Italia (3 v, 0 p, 9 pt), 3. Bulgaria (2 v, 1 p, 6 pt), 4. Thailandia (1 v, 2 p, 3 pt), 5. Perù (0 v, 3 p, 0 pt), 6. Canada (0 v, 3 p, 0 pt).

Pool D (Croazia): 1. Stati Uniti (3 v, 0 p, 8 pt), 2. Polonia (3 v, 0 p, 8 pt), 3. Giappone (2 v, 1 p, 5 pt), 4. Serbia (1 v, 2 p, 5 pt), 5. Corea (0 v, 3 p, 1 pt), 6. Messico (0 v, 3 p, 0 pt).

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELLA FASE A GIRONI-

I Campionati del Mondo under 19 femminile sono ospitati nelle Osijek in Croazia e Szeged in Ungheria

Martedì 1 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Corea 3-2 (25-21, 19-25, 25-21, 23-25, 15-10)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cina 0-3 (12-25, 18-25, 20-25)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Bulgaria 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-9)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Giappone 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-20, 12-15)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Germania 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cile 3-0 (25-17, 25-11, 25-18)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Canada 3-0 (25-23, 25-11, 25-16)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Messico 3-1 (25-11, 25-19, 20-25, 27-25)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana- Portorico 3-1 (25-21, 21-25, 25-13, 25-22)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Camerun 3-0 (25-20, 25-13, 25-17)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Perù 3-0 (25-10, 29-27, 25-9)

Mercoledì 2 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Giappone 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Portorico 3-0 (25-18, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cile 3-0 (25-15, 25-19, 25-21)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Canada 3-0 (25-12, 25-14, 25-19)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Messico 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cina 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Perù 3-0 (25-13, 25-17, 25-16)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Corea 3-0 (25-19, 25-23, 25-16)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Germania 1-3 (24-26, 25-15, 16-25, 23-25)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Camerun 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Bulgaria 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)

Giovedì 3 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Messico 3-0 (25-19, 25-22, 25-20)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Repubblica Dominicana 3-0 (25-19, 25-20, 25-15)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Cina-Cile 3-0 (25-18, 25-14, 25-10)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Perù 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-15)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Serbia 3-2 (25-13, 25-13, 22-25, 19-25, 15-13)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Portorico 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-20)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Camerun 3-0 (25-17, 25-20, 25-15)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Thailandia 3-0 (25-13, 25-21, 25-15)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Giappone-Corea 3-1 (24-26, 25-18, 25-19, 25-19)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Germania-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Argentina 0-3 (30-32, 20-25, 18-25)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Canada-Bulgaria 0-3 (14-25, 25-27, 14-25)

Sabato 5 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Giappone

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Nigeria

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cile

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Thailandia

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Corea

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Repubblica Dominicana

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Egitto

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Bulgaria

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Polonia

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Germania

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cina

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Canada

Domenica 6 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Corea

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Nigeria

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cina

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Brasile

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Serbia

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Germania

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cile

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Canada

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Giappone

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Turchia

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Argentina

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Bulgaria

Lunedì 7 agosto 2023

Ottavi di finale

Playoff 17°-24° posto

Mercoledì 9 agosto 2023

Croazia - Quarti di finale

Playoff 9°-16°, 17°-20°, 21°-24° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Croazia - Semifinali

Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto

Finali 17°-18° posto, 19°-20° posto, 21°-22° posto, 23°-24° posto

Venerdì 11 agosto 2023

Croazia - Finali per l’assegnazione delle medaglie

Croazia - Finali piazzamenti 5°-8°

Ungheria - Finali piazzamenti 9°-16° posto