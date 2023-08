Mondiali U 19 M: l'Italia regola il Belgio in quattro set

SAN JUAN (ARGENTINA)- La Nazionale under 19 maschile , impegnata ai Campionati del Mondo di categoria a San Juan in Argentina, fa tre su tre. Questa sera i ragazzi guidati da coach Michele Zanin si sono imposti 3-1 (25-16, 25-15, 23-25, 26-24) sul Belgio conquistando così la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della rassegna iridata.

Una partita che ha visto Magliano e compagni dominare i primi due set, per poi subire la rimonta degli avversari nel terzo parziale. Per lunghi tratti molto combattuta ed equilibrata la quarta frazione al termine della quale è stata premiata la maggiore determinazione degli azzurrini.

Miglior realizzatore di serata lo schiacciatore Lorenzo Magliano che ha messo a segno 21 punti (3 ace, 1 muro, 59% in attacco). Tra gli azzurrini hanno chiuso il match in doppia cifra anche Alessandro Bristot (15 punti, 50% in attacco), Pardo Mati (11 punti, 1 muro, 77% in attacco) e Tommaso Barotto (13 punti, 2 ace, 2 muri).

L’Italia, già certa del passaggio del turno agli ottavi, tornerà in campo domani, sempre nella notte italiana alle ore 01.00, per affrontare il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi.

Per questo terzo impegno ai Campionati del Mondo under 19 maschile il tecnico Michele Zanin si affida al sestetto con la diagonale Selleri-Barotto, agli schiacciatori Bristot e Magliano, ai centrali Miraglia e Mati e al libero Morazzini.

Avvio del match sostanzialmente sul filo dell’equilibrio con gli azzurrini bravi a ricucire il primo tentativo di allungo del Belgio (4-6, 6-6, 8-8). Due punti di Magliano (un attacco e un ace) spingono avanti l’Italia (11-8). Il time out chiamato da coach Moyaert non interrompe il buon ritmo degli azzurrini che si portano sul +6 (16-10) e allungano ulteriormente (19-12). I ragazzi di coach Zanin continuano a imporre il proprio gioco (21-13) e conquistano agevolmente il primo set (25-16).

Alla ripresa del gioco è ancora l’Italia a dettare il ritmo (8-4). Gli azzurrini, protagonisti di una bella prova corale, non hanno flessioni e rimangono in vantaggio (11-6, 14-9, 17-10). Nel finale l’inerzia non cambia e l’Italia si porta sul 2-0 (25-15).

Sono ancora gli azzurrini a dettare il ritmo in avvio di terzo parziale (5-2). Il Belgio prova a tenere il passo (6-5), ma i ragazzi di coach Zanin sono bravi a ritrovare continuità e a portarsi sul +5 (11-6). Il time out chiamato da coach Moyaert ha l’effetto sperato: il Belgio si rimette in marcia (11-9), tiene il passo dell’Italia (14-13) e ristabilisce la parità (17-17). Il match imbocca quindi i binari dell’equilibrio fino al 22-22 quando è la formazione belga a sfruttare l’occasione di chiudere il set e riaprire la partita (23-25).

Sostituzione tra le fila degli azzurrini per la quarta frazione: Taiwo in campo al posto di Miraglia. Al rientro in campo è pronta la reazione di Magliano e compagni che riprendono a macinare buon gioco e punti (5-1, 8-3). Battuta d’arresto per gli azzurrini che si disuniscono, mentre il Belgio trova continuità a muro e ricuce (9-9). Il time out chiesto da coach Zanin rimette ordine tra le fila dell’Italia che torna sul +3 (14-11) e tiene gli avversari a distanza (16-13). Il Belgio si dimostra ancora una volta avversario tenace: riporta il set in equilibrio (17-17) e costringe gli azzurrini a un serrato punto a punto (20-20). I ragazzi di coach Zanin si ricompattano e capitalizzano gli errori avversari (23-21), Bristot conquista il primo match point (24-22). Il Belgio annulla (24-24), Maglian o riporta in vantaggio i suoi (25-24) e un errore in attacco dei ragazzi di coach Moyaert chiude set e partita: è l’Italia a conquistare la terza vittoria consecutiva (26-24).

IL TABELLINO-

ITALIA-BELGIO 3-1 (25-16, 25-15, 23-25, 26-24)

ITALIA: Miraglia 4, Barotto 13, Bristot 15, Mati 11, Selleri 2, Magliano 21; Morazzini (L), Carpita, Taiwo 1, Bonisoli, Pozzebon. Ne: Fedrici. All. Zanin.

BELGIO: Van Looveren 15, Spiessens 5, De Vleeschhauwer 5, Bus 4, Lips 6, Ponseele 1; M. Verwimp (L), Van Hooghten, Vandecruys 7, K. Verwimp 4. Ne: Maerten, Van Alboom, Roelens, Lechien (L). All. Moyaert.

ARIBITRI: Fernandez Gabriel Leandro (ARG), Mahaven Nathan (USA).

DURATA SET: 22’, 21’, 27’, 28’ Tot: 98'

I RISULTATI E IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE-

Mercoledì 2 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Nigeria-Portorico 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)

Ore 16.00 – Pool B – India-Francia 0-3 (8-25, 8-25, 18-25)

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Corea 3-0 (25-20, 25-20, 25-23)

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Slovenia 3-2 (25-16, 23-25, 24-26, 27-25, 15-9)

Ore 22.00 – Pool D – Brasile-Messico 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

Ore 23.00 – Pool A – Egitto-Serbia 3-1 (25-16, 18-25, 30-28, 28-26)

Ore 01.00 (del 3 agosto) – Pool D – Italia-Cile 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

Ore 02.00 (del 3 agosto) – Pool A – Argentina-Costa Rica 3-0 (25-14, 25-16, 25-13)

Giovedì 3 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Colombia-Corea 1-3 (18-25, 25-27, 25-19, 21-25)

Ore 16.00 – Pool B – Giappone-Slovenia 1-3 (23-25, 13-25, 25-21, 16-25)

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Portorico 3-0 (23-25, 13-25, 25-21, 16-25)

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Francia 1-3 (21-25, 25-20, 18-25, 19-25)

Ore 22.00 – Pool D – Belgio-Cile 3-0 (25-21, 25-18, 25-22)

Ore 23.00 – Pool A -Stati Uniti-Costa Rica 3-0 (25-20, 25-16, 25-15)

Ore 01.00 (del 4 agosto) – Pool D – Italia-Messico 3-0 (25-20, 25-15, 25-21)

Ore 02.00 – (del 4 agosto) – Pool C – Argentina-Serbia 3-0 (25-14, 25-12, 25-22)

Venerdì 4 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Portorico-Corea 0-3 (13-25, 18-25, 11-25)

Ore 16.00 – Pool B – Slovenia-Francia 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)

Ore 19.00 – Pool C – Nigeria-Colombia 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)

Ore 19.00 – Pool B – India-Giappone 0-3 (12-25, 16-25, 19-25)

Ore 22.00 – Pool D – Messico-Cile 3-1 (25-14, 25-19, 20-25, 25-22)

Ore 23.00 – Pool A – Serbia-Costa Rica 3-0 (25-13, 25-18, 25-15)

Ore 01.00 (del 5 agosto) – Pool D – Brasile-Belgio 2-3 (25-18, 25-21, 21-25, 18-25, 13-15)

Ore 02.00 (del 5 agosto) – Pool A – Egitto-Stati Uniti 0-3 (14-25, 18-25, 24-26)

Sabato 5 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Nigeria-Corea 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)

Ore 16.00 – Pool B – India-Slovenia 0-3 (9-25, 15-25, 21-25)

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Colombia 3-0 (25-13, 25-22, 25-16)

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Giappone 3-1 (34-32, 26-24, 22-25, 25-21)

Ore 22.00 – Pool D – Brasile-Cile 3-0 (25-11, 25-17, 25-21)

Ore 23.00 – Pool A – Egitto-Costa Rica 3-0 (25-20, 25-21, 25-21)

Ore 01.00 (del 6 agosto) – Pool D – Italia-Belgio 3-1 (25-16, 25-15, 23-25, 26-24)

Ore 02.00 (del 6 agosto) – Pool A – Argentina-Stati Uniti 0-3 (19-25, 18-25, 20-25)

Domenica 6 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Colombia-Portorico

Ore 16.00 – Pool B – Giappone-Francia

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Nigeria

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-India

Ore 22.00 – Pool D – Belgio-Messico

Ore 23.00 – Pool A – Stati Uniti-Serbia

Ore 01.00 (del 7 agosto) – Pool D – Italia-Brasile

Ore 02.00 (del 7 agosto) – Pool A – Argentina-Egitto

Martedì 8 agosto 2023

Ottavi di finale

Playoff 17°-20° posto

Mercoledì 9 agosto 2023

Quarti di finale

Playoff 9°-16°, 17°-20° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Semifinali

Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto

Playoff 17°-20°

Venerdì 11 agosto 2023

Finali per l’assegnazione delle medaglie

Finali piazzamenti 5°-8°

Finali piazzamenti 9°-16° posto

* orari italiani di gioco