Univesiadi: l'Italia batte la Cina e sfiderà la Polonia in finale

La nazionale azzurra, già medaglia d’oro alle Universiadi 2019 di Napoli, proverà a difendere il titolo nella finale in programma lunedì 7 agosto alle ore 14 (italiane) a Chengdu contro la Polonia, che ha superato nell’altra semifinale l’Iran per 3-0 (25-21, 25-22, 25-11).

Oggi gli azzurri di Vincenzo Fanizza sono stati bravi ad imporsi al termine di una gara, che a dispetto del risultato, è stata dura anche sul piano mentale. L’Italia ha superato i padroni di casa della Cina che fino a questo momento hanno fatto un percorso netto vincendo 4 gare su 4 disputate. L’Italia, invece, arriva a questa preziosa finale per l’Oro con un bilancio di quattro vittorie contro Taipei Cinese, Brasile, Argentina e Cina e una sola sconfitta nella fase a gironi contro la Germania.

Tornando al match di oggi, in avvio di primo set i padroni di casa della Cina hanno tentato di forzare il ritmo, ma l’Italia è riuscita a rimanere sempre a contatto (8-10, 10-12). L’attacco azzurro, ben innescato da Porro, ha permesso all’Italia di compiere il sorpasso e di rimanere in testa fino al conclusivo 25-19.

La vittoria nel primo parziale ha caricato ulteriormente gli azzurri che al rientro in campo hanno subito messo sotto pressione la difesa cinese (9-4). Nella fase centrale del set c’è stato un lungo botta e risposta tra le due compagini con la Cina che si è fatta sentire a muro e al servizio. L’Italia, però, ha dimostrato una grande lucidità mentale e nel finale si è imposta ai vantaggi 26-24.

Il terzo set è iniziato molto bene per la nazionale tricolore (7-4, 14-9) che con grande determinazione ha guidato le fasi iniziali del parziale. L’Italia è stata poi brava a contenere ogni tentativo di rimonta degli avversavi e ha condotto la fase finale del set fino al definitivo 25-15.

Best scorer del match è stato Giulio Magalini con 19 punti. Con lui per l’Italia hanno chiuso la partita di oggi in doppia cifra: Lorenzo Sala (11 punti) e Lorenzo Cortesia (10 punti).

IL TABELLINO-



ITALIA-CINA 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

ITALIA: Porro 4, Recine 6, Cortesia 10, Sala 11, Magalini 19, Vitelli 6, Catania (L). Pol. N.e: Held, Gardini, Salsi, Caneschi. All. Fanizza

CINA: Yu Y 3, Peng 4, Wang H. 1, Zhang J. 12, Li Y, Zhang G. 6, Yang (L). Chen, Wang D. 5, Wang B. 4, Deng, Hu Z 2. All. Wu S.

Durata set: 21’, 27’, 19’ Tot: 68'

SEMIFINALI 1°-4° POSTO-

Polonia-Iran 3-0 (25-21, 25-22, 25-11)



FINALI-

7 agosto

Ore 11.30: 3°-4° posto: Iran-Cina

Ore 14: 1°-2° posto: Italia-Polonia

*orari di gioco italiani