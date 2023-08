Mondiali U 19 F: l'Italia batte il Brasile e chiude prima la Pool C

SZEGED (UNGHERIA)- Percorso netto della Nazionale under 19 femminile che chiude la fase a gironi dei Campionati del Mondo di categoria con cinque vittorie in altrettante partite giocate. Oggi pomeriggio, a Szeged in Ungheria, le azzurrine si sono imposte 3-1 (25-27, 26-24, 25-23, 30-28) sul Brasile chiudendo al primo posto la Pool C.

Questo il verdetto al termine di due intense ore di gioco nel corso delle quali la formazione guidata dal tecnico Michele Fanni ha dimostrato carattere e buon gioco corale.

Best scorer di giornata la centrale Linda Manfredini, autrice di 20 punti (4 ace, 3 muri, 68% in attacco). Tra le azzurrine hanno chiuso il match in doppia cifra anche Merit Adigwe (18 punti, 1 ace, 1 muro, 59% in attacco), Maia Carlotta Monaco (15 punti, 3 ace, 3 muri, 60% in attacco) e Gaia Moroni (11 punti, 1 muro, 77% in attacco).

L’Italia tornerà in campo domani per affrontare negli ottavi l’Egitto che ha chiuso al quarto posto la Pool A.

Per questo ultimo impegno della fase a giorni dei Campionati del Mondo under 19 femminile il tecnico Michele Fanni schiera il sestetto con la diagonale Batte-Adigwe, le schiacciatrici Erika e Lisa Esposito, le centrali Monaco e Manfredini e il libero Bardaro.

E’ l’Italia a portarsi in vantaggio in avvio del match (3-1). Il Brasile ricuce (3-3) e passa in vantaggio (3-3, 4-7, 7-10). Esposito e compagne tengono il passo delle avversarie: un ace di Adigwe vale il nuovo -1 (9-10), ma la rimonta non si completa e la formazione verdeoro allunga nuovamente (11-15). Il primo time out chiamato da coach Fanni non ha l’effetto sperato: è ancora il Brasile a dettare il ritmo in campo (11-16, 14-21). Il secondo time out dell’Italia rimette ordine tra le azzurrine: un proficuo turno in battuta di Lisa Esposito, supportato da una buona continuità a muro, riporta le azzurrine a contatto (16-22, 22-22). Un ace di Manfredini vale il primo set point per l’Italia, il Brasile annulla e si va ai vantaggi. Le azzurrine non chiudono ed è la formazione verdeoro a spuntarla nel serrato finale (25-27)

Al rientro in campo, per un lungo tratto, e due formazioni viaggiano sostanzialmente punto a punto (14-14) senza riuscire a piazzare il break per staccare le avversarie. E’ il Brasile a sfruttare l’occasione per interrompere l’equilibrio e a portarsi sul +3 (14-17). Il time out rimette in corsa le azzurrine: Monaco, Batte (ace) e Adigwe a segno e l’Italia torna a -1 (17-18) ed è la panchina delle brasiliane a interrompere il gioco. L’Italia ristabilisce l’equilibrio e si torna a viaggiare punto a punto (18-18, 23-23). Un muro piazzato dalle azzurrine vale il set point (24-23), il Brasile recupera e si va nuovamente ai vantaggi: chiude Manfredini con un attacco e un ace (26-24) e l’Italia si porta sull’1-1 nel conto set.

Sono le azzurrine a dettare il ritmo in avvio di terzo parziale (6-1), il Brasile fatica a tenere il passo ed Esposito e compagne incrementano il proprio vantaggio (7-2, 10-4, 12-4). Le ragazze di coach Fanni continuano a imporre il proprio gioco (17-9) tecnico verdeoro decide che è il momento di firmare nuovamente il gioco. Il time out rimette ordine tra le fila brasiliane (18-12, 19-16). L’Italia fatica a ritrovare il ritmo per allungare e le avversarie ne approfittano per riportarsi a contatto (20-16, 21-20), ma la rimonta non si compie e le azzurrine sono brave a portarsi sul 2-1 (25-23).

Cambia il sestetto dell’Italia nella quarta frazione: in campo la diagonale Coba-Moroni, le schiacciatrici Piomboni e Amoruso, le centrali Monaco e Atamah e il libero Erika Esposito.

E’ l’equilibrio a caratterizzare ancora una volta l’andamento del gioco (4-4, 8-8). Sono le azzurrine a trovare il break che vale il +3 (11-8) e a mantenere le avversarie a distanza (15-11). Il time out chiamato da coach Schmitz Veira rimette in corsa il Brasile: le azzurrine perdono continuità e la formazione verdeoro lima il distacco (15-13) e ristabilisce la parità (16-16). Il match prosegue quindi con un serrato punto a punto fino ai vantaggi quando sono le azzurrine a chiudere con un muro vincente e un ace di Amoruso (30-28) conquistando così la quanta vittoria consecutiva.

IL TABELLINO-

ITALIA-BRASILE 3-1 (25-27, 26-24, 25-23, 30-28)

ITALIA: E. Esposito 6, Monaco 15, Adigwe 18, L. Esposito 5, Manfredini 20, Batte 5; Bardaro (L), Piomboni 4, Amoruso 8, Moroni 11, Coba, Atamah 2. All. Fanni.

BRASILE: Maria L. 3, Vittoria 11, Luana 5, Larissa 19, Isabella R. 11, Palhano 9; Maila (L), Mikaela 3, Rebeca 2, Forlin 2, Amanda 2, Giovana 3. All. Schmitz Veira.

ARBITRI: Magdalena Niewiarowska (POL), Tudor Pop (ROU)

DURATA SET: 30’, 29’, 30’, 32’. Tot: 121'

ITALIA: 11 a, 16 bs, 12 mv, 32 et.

BRASILE: 10 a, 5 bs, 12 mv, 12 et.

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELLA PRIMA FASE-

I Campionati del Mondo under 19 femminile sono ospitati nelle Osijek in Croazia e Szeged in Ungheria

Martedì 1 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Corea 3-2 (25-21, 19-25, 25-21, 23-25, 15-10)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cina 0-3 (12-25, 18-25, 20-25)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Bulgaria 3-1 (25-15, 25-19, 23-25, 25-9)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Giappone 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-20, 12-15)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Germania 3-0 (25-16, 25-16, 25-22)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cile 3-0 (25-17, 25-11, 25-18)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Canada 3-0 (25-23, 25-11, 25-16)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Messico 3-1 (25-11, 25-19, 20-25, 27-25)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana- Portorico 3-1 (25-21, 21-25, 25-13, 25-22)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Camerun 3-0 (25-20, 25-13, 25-17)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Perù 3-0 (25-10, 29-27, 25-9)

Mercoledì 2 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Giappone 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Portorico 3-0 (25-18, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cile 3-0 (25-15, 25-19, 25-21)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Canada 3-0 (25-12, 25-14, 25-19)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Messico 3-0 (25-18, 25-21, 25-17)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Cina 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Perù 3-0 (25-13, 25-17, 25-16)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Corea 3-0 (25-19, 25-23, 25-16)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Germania 1-3 (24-26, 25-15, 16-25, 23-25)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Camerun 3-0 (25-16, 25-19, 25-12)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Bulgaria 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)

Giovedì 3 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Messico 3-0 (25-19, 25-22, 25-20)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Repubblica Dominicana 3-0 (25-19, 25-20, 25-15)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Cina-Cile 3-0 (25-18, 25-14, 25-10)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Perù 3-1 (25-18, 22-25, 25-17, 25-15)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Serbia 3-2 (25-13, 25-13, 22-25, 19-25, 15-13)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Portorico 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-20)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Camerun 3-0 (25-17, 25-20, 25-15)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Thailandia 3-0 (25-13, 25-21, 25-15)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Giappone-Corea 3-1 (24-26, 25-18, 25-19, 25-19)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Germania-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Argentina 0-3 (30-32, 20-25, 18-25)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Canada-Bulgaria 0-3 (14-25, 25-27, 14-25)

Sabato 5 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Giappone 0-3 (14-25, 11-25, 13-25)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Argentina-Cile 3-0 (25-22, 25-15, 25-18)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Thailandia 3-0 (25-17, 25-17, 25-19)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Serbia-Corea 2-3 (25-27, 16-25, 25-13, 25-19, 11-15)

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Repubblica Dominicana 3-1 (25-21, 25-15, 17-25, 25-19)

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Egitto 3-2 (20-25, 18-25, 25-23, 25-22, 15-13)

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Brasile-Bulgaria 1-3 (12-25, 20-25, 25-21, 25-27)

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Polonia 3-1 (23-25, 25-16, 25-22, 25-15)

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Turchia-Germania 3-0 (25-11, 25-13, 25-19)

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cina 0-3 (14-25, 12-25, 9-25)

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Canada 3-2 (25-20, 22-25, 16-25, 25-22, 15-12)

Domenica 6 agosto 2023

Ore 15.00 – Pool D (CRO) – Messico-Corea 0-3 (16-25, 16-25, 22-25)

Ore 15.00 – Pool B (CRO) – Repubblica Dominicana-Nigeria 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Ore 15.00 – Pool A (HUN) – Egitto-Cina 0-3 (11-25, 18-25, 14-25)

Ore 15.05 – Pool C (HUN) – Italia-Brasile 3-1 (25-27, 26-24, 25-23, 30-28)

Ore 18.00 – Pool D (CRO) – Stati Uniti-Serbia

Ore 18.00 – Pool B (CRO) – Portorico-Germania

Ore 18.00 – Pool A (HUN) – Camerun-Cile

Ore 18.05 – Pool C (HUN) – Thailandia-Canada

Ore 21.00 – Pool D (CRO) – Polonia-Giappone

Ore 21.00 – Pool B (CRO) – Croazia-Turchia

Ore 21.00 – Pool A (HUN) – Ungheria-Argentina

Ore 21.05 – Pool C (HUN) – Perù-Bulgaria

Lunedì 7 agosto 2023

Ottavi di finale

Playoff 17°-24° posto

Mercoledì 9 agosto 2023

Croazia - Quarti di finale

Playoff 9°-16°, 17°-20°, 21°-24° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Croazia - Semifinali

Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto

Finali 17°-18° posto, 19°-20° posto, 21°-22° posto, 23°-24° posto

Venerdì 11 agosto 2023

Croazia - Finali per l’assegnazione delle medaglie

Croazia - Finali piazzamenti 5°-8°

Ungheria - Finali piazzamenti 9°-16° posto