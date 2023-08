Mondiali U 19 M: l'Italia batte il Brasile e vince la Pool D

SAN JUAN (ARGENTINA)- Si chiude con quattro vittorie in altrettante partite disputate il percorso della Nazionale under 19 maschile nella fase a gironi dei Campionati del Mondo di categoria in corso a San Juan in Argentina. Questa notte gli azzurrini guidati dal tecnico Michele Zanin hanno superato 3-1 (25-17, 25-23, 24-26, 25-23) il Brasile chiudendo al primo posto la Pool D.